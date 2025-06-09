UEFA Uluslar Ligi finalinde acı olay: Tribünden düşerek hayatını kaybetti

Portekiz ile İspanya'nın karşı karşıya geldiği UEFA Uluslar Ligi finali, sahadaki mücadele kadar tribünlerde yaşanan trajediyle de hafızalara kazındı. Münih’teki Allianz Arena tribünlerinde yaşanan trajik olayda, 34 yaşındaki bir Rumen taraftar, ilk uzatma devresi sırasında yaklaşık 8 metre yüksekten basın tribününe düştü.

UEFA, olayın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Allianz Arena'da acil tıbbi bir durum yaşandı ve sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen taraftar ne yazık ki hayatını kaybetti. Bu zor zamanda iyi dileklerimiz sevdikleriyle birlikte."