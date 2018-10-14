UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası 9 karşılaşmayla sona erdi.

UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası oynanan 9 maçla tamamlandı.



UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun üçüncü haftasında, A, B, C ve D liglerinde 9 karşılaşma yapıldı.



Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelede Hollanda, Johan Cruyff Arena'da Almanya'yı ağırladı. Ev sahibi takım, Virgil van Dijk, Memphis Depay ve Georginio Wijnaldum'un golleriyle Almanya'yı 3-0 mağlup etti.



UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:



A Ligi



1. Grup: Hollanda-Almanya: 3-0



B Ligi



1. Grup: Slovakya-Çekya: 1-2



4. Grup: İrlanda Cumhuriyeti-Danimarka: 0-0



C Ligi



3. Grup: Norveç-Slovenya: 1-0



Bulgaristan-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-1



D Ligi

1 Grup: Letonya-Kazakistan: 1-1



Gürcistan-Andorra: 3-0



4. Grup: Ermenistan-Cebelitarık: 0-1



Makedonya-Lihtenştayn: 4-1