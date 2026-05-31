UEFA'dan Arda Güler'e ödül: Sezonun en iyi...

UEFA'nın resmi açıklamasıyla duyurulan ödülün yanı sıra, sezonun futbolcusu ve yılın 11'i de netlik kazandı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Arda Güler'in Şampiyonlar Ligi'ndeki performansına değinilerek, "Ekim ayında Real Madrid'in Juventus'a karşı lig aşamasındaki galibiyetinde itici güç olarak öne çıktı ve takımının orta sahasına getirdiği kontrol ve yaratıcılık sayesinde o gece maçın oyuncusu ödülünü kazandı." ifadeleri kullanıldı.

Şampiyonlar Lig'inde bu sezon 2 golünü de çeyrek finalde Bayern Münih ile oynanan maçta atan 21 yaşındaki milli futbolcu, 4 golün de pasını veren isim oldu.

SEZONUN FUTBOLCUSU KVARATSKHELİA OLDU

Paris Saint-Germain'in Gürcü futbolcusu Khvicha Kvaratskhelia, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi.

UEFA'nın açıklamasında Kvaratskhelia için "Heyecan verici Gürcü kanat oyuncusu, Paris'in üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanmasında büyük rol oynadı. Turnuva boyunca sol kanatta gösterdiği performansla on gol attı ve altı asist yaptı." denildi.

Bu sezon Paris Saint-Germain ile 48 maça çıkan 25 yaşındaki sol kanat, 19 gol kaydetti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SEZONUN EN İYİ 11'İ BELİRLENDİ

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'ini açıkladı. Açıklanan takımda, sezonu şampiyon tamamlayan Paris Saint-Germain'den 5, finalist Arsenal'dan 3, Bayern Münih'ten 2 ve Atletico Madrid'den 1 futbolcu yer aldı.

SEZONUN EN İYİ 11'İNDE YER ALAN FUTBOLCULAR ŞUNLAR:

Kaleci: David Raya (Arsenal)

Defans: Marcos Llorente (Atletico Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel (Arsenal), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Orta saha: Michael Olise (Bayern Münih), Declan Rice (Arsenal), Vitinha (Paris Saint-Germain), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

Forvet: Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain), Harry Kane (Bayern Münih)

