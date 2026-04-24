UEFA'dan Arda Turan'a ağır fatura!

UEFA'dan Arda Turan'a şok ceza! İşte detaylar...

UEFA, 9 Nisan tarihinde Shakhtar Donetsk ile AZ Alkmaar arasında oynanan Konferans Ligi müsabakasında yaşanan sakatlık yönetimine ilişkin nihai kararını açıkladı.

PROTOKOL İHLALİ

Karşılaşmanın 5. dakikasında kafa travması geçiren ancak oyuna devam ettirilen Isaque’nin, 24. dakikada sahayı terk etmek zorunda kalması "Sarsıntı Protokolü İhlali" kapsamında değerlendirildi

UEFA Disiplin Kurulu, ciddi sakatlık prosedürlerine uyulmadığı gerekçesiyle şu yaptırımları karara bağladı:

Arda Turan: Teknik direktörlük sorumluluğu kapsamında 20 bin Euro para cezası.

Shakhtar Donetsk Kulübü: Protokol ihlali nedeniyle 10 bin Euro para cezası ve teknik ekip ile kulüp personeli için zorunlu sarsıntı eğitimi.

Ek Disiplin Cezası: "Spor etkinliklerine uygun olmayan mesaj" iletimi maddesi uyarınca kulübe ayrıca 20 bin Euro ek para cezası kesildi.

LİGDE ZİRVE YÜRÜYÜŞÜ SÜRÜYOR: PUAN FARKI 6

Saha dışındaki disiplin süreçlerine karşın Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi’ndeki sportif üstünlüğünü korumaya devam ediyor.

Eksik maçında Zorya Luhansk deplasmanına çıkan Arda Turan’ın öğrencileri, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak kritik bir eşiği daha aştı.

Müsabakanın henüz 2. dakikasında Obah ile öne geçen Shakhtar, 82. dakikada Bondarenko’nun penaltı golüyle üç puana uzandı

Bu sonuçla puanını 57’ye yükselten turuncu-siyahlılar, liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırarak takipçileriyle arasındaki farkı 6’ya çıkardı. Zorya Luhansk ise bu mağlubiyetle 32 puanda kaldı.

Şampiyonluk yolunda avantajını artıran Shakhtar Donetsk, bir sonraki lig haftasında Kudrivka deplasmanında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefleyecek.

Zorya Luhansk ise kendi sahasında Veres Rivne’yi ağırlayarak moral arayacak.

UEFA'nın sağlık protokollerindeki tavizsiz tutumu, profesyonel futbol yönetiminde oyuncu sağlığının her türlü sportif sonucun önünde tutulduğunu bir kez daha tescil etmiştir.

