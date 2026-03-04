UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır ceza

UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır ceza
UEFA Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın Liverpool ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı için seyirci yasağı cezası verdi.

"JUVENTUS MAÇINDAKİ TARAFTAR OLAYLARI NEDENİYLE"

Kulüpten alınan bilgiye göre, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus ile deplasmanda yapılan müsabakadaki taraftar olayları nedeniyle sarı-kırmızılı takıma bir sonraki dış saha maçına seyirci götürmeme ve 40 bin avro para cezası verildi.

Galatasaray, 10 Mart Salı günü İstanbul'da yapacağı son 16 turu müsabakasının rövanşında 18 Mart Çarşamba günü Liverpool'a konuk olacak. Bu cezayla sarı-kırmızılı taraftarlar, deplasman tribünündeki yerlerini alamayacak.

