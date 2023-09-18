UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Trendyol Süper Lig'te oldukça başarılı performans sergileyen Halil Umut Meler'e UEFA'dan dev görev geldi. FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ve Salzburg mücadelesini yönetecek.

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Editör: Nihat Çarboğa
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FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi D grubu ilk haftasında Portekiz temsilcisi Benfica'nın sahasında Avusturya'nın Salzburg takımı ile yapacağı maçı yönetecek.

UEFA'DAN HALİL UMUT MELER'E GÖREV

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev - Resim : 1

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 20 Eylül Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

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# Halil Umut Meler
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