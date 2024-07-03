UEFA'dan skandal karar! Merih Demiral'a soruşturma
UEFA, futbolcumuz. Merih Demiral ile ilgili skandal bir karara imza attı. UEFA'dan yapılan açıklamalaya göre, milli futbolcumuzun Avusturya maçındaki gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattıldığı ifade edildi
UEFA, Avusturya maçında attığı golden sonra "Bozkurt" işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral hakkında 'uygunsuz hareket' sebebiyle soruşturma başlattı.
DİSİPLİN SORUŞTURMASI
UEFA'dan yapılan açıklamada, "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya-Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir." ifadelerine yer verildi.
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