UEFA’dan Türk hakeme kritik görev: Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi’nde düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen ile İngiltere ekibi Arsenal arasında oynanacak ilk karşılaşmada düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir karşılaşmada görev alacak.

Meler, 11 Mart Çarşamba günü Bayer Leverkusen ve Arsenal takımlarını karşı karşıya getirecek son 16 turu ilk maçını yönetecek. Mücadele, Leverkusen şehrindeki BayArena Stadı'nda Türkiye saati ile (TSİ) 20.45'te başlayacak.

Avrupa'nın bir numaralı organizasyonundaki bu maçta Halil Umut Meler'in saha kenarındaki yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Karşılaşmada Cihan Aydın dördüncü hakem olarak sahada yer alacak. Müsabakanın Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Hollanda Futbol Federasyonundan Rob Dieperink, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) görevini ise Portekiz Futbol Federasyonundan Tiago Martins yürütecek.

Halil Umut Meler
