Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, rakipleriyle puan farkının fazla olmadığını, Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitirebileceklerini düşündüğünü söyledi.

Bordo-mavili takımda sezona üçüncü kaleci olarak başlayan ancak bulduğu şansı iyi şekilde değerlendirerek birinci kaleci konumuna gelen, ardından da A Milli Takım kadrosuna davet edilen Uğurcan Çakır, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.

Bu hızlı çıkışını çok çalışmasına, sabretmesine ve her an oynayacak gibi kendisini hazır tutmasına bağlayan genç kaleci, verilen şansı iyi değerlendirdiğini anlattı.

Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un yakaladığı çıkışta önemli faktörün genç oyuncuların performansı olduğunu ifade ederek, "Genç oyuncularla oynamaktan büyük keyif alıyorum. Sahada yanımda gördüğümde ayrı bir mutluluk yaşayıp, ekstra motive oluyorum. Çünkü hepimiz Trabzonsporluyuz ve bu takım için her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Altyapıda iyi oyuncular var. İnşallah onlar da en kısa zamanda aramıza katılır." ifadelerini kullandı.



Ligdeki hedeflerine değinen Uğurcan, şöyle devam etti:

"Bu sezonu ikinci sırada bitirebileceğimizi düşünüyorum. Üstümüzdeki takımlarla çok fark yok. Biz de iyi bir çıkış yakaladık. En yakın rakibimiz Beşiktaş ile kendi sahamızda karşılaşacağız. Oynayacağımız maçları kazanıp, en iyi noktada ligi bitirmek istiyoruz. Avrupa çok farklı bir arena. Hem ülkemizi hem de kendimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bizim değerimize değer katacağını düşünüyorum. Takımda iskelet kadro oluştu. İyi oyunculardan oluşan iyi bir kadromuz var. Oyuncuların birbirleriyle ilişkileri çok iyi. Gelecek sezon takviyelerle birlikte, başta şampiyonluk hedefi olmak üzere, her kulvarda başarılı olmayı amaçlıyoruz."



"Altyapı oyuncu madeni gibi"

Uğurcan, Trabzonspor'un altyapısı ve buradan A takıma katılan oyunculara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Trabzonspor altyapısı oyuncu madeni gibi. Bunu tüm Türkiye biliyor. Hatta Trabzonspor altyapısına ilk gittiğimde, 'Ben nereye geldim böyle? İstanbul'da futbol oynanmıyormuş.' demiştim. Herkes mi çok yetenekli olur? Hele Trabzon doğumlu oyuncuların tamamı çok özel yeteneklere sahipti. Trabzonspor büyük bir altyapı fabrikası. Ben de o fabrikada yetiştiğim için kendimi çok şanslı addediyorum. Ayrıca bizim sahada olabilmemiz için ufak bir kıvılcım gerekiyordu. Çünkü yeteneğimiz vardı. Futbolda tecrübe de çok önemli. Oynadıkça kendimi daha rahat hissediyorum. Altyapı ile A takım arasındaki en büyük fark tecrübe. Biraz da fiziksel gelişim. Gerisini tamamen altyapıda öğrendik. Bu nedenle A takımdaki genç oyuncu arkadaşlarımın performansı benim için sürpriz olmadı."



"Gelişime açığım"

Gelişime açık genç bir futbolcu olduğunu aktaran başarılı kaleci, "İdmanın maçla aynı olduğunu düşünüyorum ve bunun için de takımla idman öncesinde veya sonrasında mutlaka özel antrenmanlar yapıyorum. Trabzonspor'un birinci kalecisiyim, milli takıma yükseldim ama asla 'Ben oldum.' demeyeceğim. Her daim çalışmaya, fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak gelişmeye devam edeceğim." şeklinde görüş belirtti.

Çakır, milli takım ve kariyer planlamasıyla ilgili, "Milli takıma gitmek çok gurur verici bir olay. Kendimi çok mutlu hissettim. Bana güvenenlerin yüzünü kara çıkarmadığım için de ayrıca mutlu oldum. Şenol Güneş gibi bir Trabzonspor efsanesiyle orada çalışmak benim için gurur verici bir durum. İnşallah düzenli olarak davet edilirim." açıklamasında bulundu.



"Ünal hocamın samimiyetine çok inanıyorum"

Teknik direktör Ünal Karaman'ın kendilerine bakış açısının iyi olduğunu belirten Uğurcan Çakır, şunları söyledi:

"Sezon başında ilk karşılaştığımızda bunu bize hissettirdi. Ayrıca çok iyi bir Trabzonsporlu. Her söylediği sözü büyük bir dikkatle dinliyoruz. Bize olan güvenini biliyoruz ve bu güvene layık olmaya çalışıyoruz. Performansımın artmasında kendisinin çok büyük payı var. Konuştuğum bütün arkadaşlarım da aynı şeyleri söylüyor. Sezon başında üçüncü kaleci konumundayken bana ne kadar güvendiğini söylemiş ve 'Seni bir gün A Milli Takım'a göndereceğiz.' demişti. Bu sezon ilk defa Fenerbahçe maçında ilk on birde başladım. O güveni alınca zaten kötü oynama şansınız olmuyor. O sayede A Milli Takım'a kadar yükseldim. Ünal hocamın samimiyetine çok inanıyorum. Bize değer veren birilerinin olduğunu görmek ayrıca mutlu ediyor. Aynı şekilde kaleci antrenörümüz Metin Aktaş'ın da bizlere büyük katkıları oluyor."