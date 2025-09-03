Uğurcan Çakır’ın rekor bedelle gidişi sonrası dikkat çeken açıklama: “Ertuğrul Doğan'ın transfer başarısıdır”

İstanbul Trabzonlular Federasyonu Başkanı İsmail Turgut Öksüz, Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferi sonrası açıklamalarda bulundu.

İsmail Turgut Öksüz, Trabzonspor’dan ayrılarak Galatasaray’a transfer olan kaleci Uğurcan Çakır hakkında yaptığı değerlendirmede, bordo-mavili camianın aidiyet ve samimiyet duygusuna vurgu yaptı.

“Bu nedenle bazı ayrılıklar elbette zor gelir; kırgınlıklar ve üzüntüler de sevdamızın bir parçasıdır. Ancak bilinmelidir ki, kişiler gelip geçici; Trabzonspor ise daima kalıcıdır. 8 şampiyonluğumuzda olduğu gibi nice yıldızlar yetiştiren camiamız, bundan sonra da yeni değerler kazandırmaya devam edecektir.”

Öksüz, Trabzonspor altyapısından yetişen Uğurcan Çakır’ın son yıllardaki başarılarda önemli bir rol oynadığını belirtti.

“Bu değerlerden biri olan kaptanımız ve kalecimiz Uğurcan Çakır, Trabzonspor’un altyapısından yetişmiş ve takımımızın son yıllardaki en önemli başarılarında büyük emek vermiştir. Sezonun ilk 4 müsabakasında alınan 10 puanın neredeyse tamamında kritik katkıları bulunmaktadır.”

“TRABZONSPORUMUZ ADINA DOĞRU BİR KARAR”

Açıklamalarında Uğurcan Çakır’a teşekkür eden Öksüz, transferin ekonomik açıdan önemine dikkat çekti.

“Kariyer hedefleri doğrultusunda yeni bir yola çıkma zamanı gelmiştir. 36 milyon Euro gibi rekor bir bedelle kulübümüze kazandırdığı değer nedeniyle onurla uğurluyoruz. Bu süreçte büyük bir sorumluluk üstlenen, kulübümüzün ekonomik yükünü hafifletmek adına önemli bir adım atan Başkanımız Ertuğrul Doğan’ı da tebrik ediyoruz. Ertuğrul Doğan'ın transfer başarısıdır. Duygusal açıdan zor olsa da, ticari anlamda Türkiye rekoru kıran bu transferin Trabzonsporumuz adına doğru bir karar olduğu inancındayız.”

İsmail Turgut Öksüz, taraftarlara da birlik çağrısı yaptı:

“Tüm taraftarlarımıza çağrımız şudur: Asıl olan Trabzonspor’dur. Uğurcan Çakır’a futbol hayatında başarılar diliyor, Başkanımız Ertuğrul Doğan’a teşekkür ediyor ve camiamız için başarılı bir sezon temenni ediyoruz.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trabzonspor Galatasaray Ertuğrul Doğan transfer
