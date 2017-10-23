Galatasaray tribünündeki Rocky posterli 'Ayağa kalk' pankartını hazırlayan UltraAslan grubu liderinden açıklama

Aydınlık, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde açılan Rocky'li "Ayağa kalk" koreografisini hazırlayan UltraAslan tribün lideri Sebahattin Şirin'e ulaştı. Şirin, "O pankartın arkasındayız" dedi.



Haftalardır beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde başlama düdüğünden hemen önce kale arkası tribününden Rocky Balboa'yı resmeden dev bir poster açıldı. Rocky koregrafisinin yanına yine aynı tribüne dev "Ayağa kalk" yazılı pankart asıldı. Asıl tartışma da burada başladı.



Gösterinin ardından sosyal medyada Fetullah Gülen'in geçen hafta örgüt üyelerine verdiği vaazda sarf ettiği "Ayağa kalk" sözleri hatırlatılmaya başlandı. Gülen'in sözleri ile UltraAslan'ın koreografisi arasında bağ olduğu iddiaları seslendirildi. Galatasaray taraftar grubu UltraAslan tartışmalar üzerine öğlen saatlerinde bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Ardından bir yalanlama da Galatasaray Spor Kulübü'nden geldi.



GALATASARAY'DAN PANKART AÇIKLAMASI

Açıklamanın üzerinden saatler geçmeden Başbakan Binali Yıldırım'ın Galatasaray tribününde açılan söz konusu pankartla ilgili soruşturma açılması talimatı verdi.



BİNALI YILDIRIM SORUŞTURMA TALİMATI VERDİ

Aydınlık'tan Çağdaş Karaaslan, pankart tartışmasının odağındaki UltraAslan tribün lideri Sebahattin Şirin'e ulaştı.

Fetullah Gülen iddialarını reddeden Şirin, "O pankartın bugün de arakasındayız" dedi.



İşte Şirin'in açıklamaları:



Sebahattin Şirin



Derbide açtığınız koreografiyle ilgili soruşturma başlatıldı ne diyeceksiniz?

Soruşturmadan bilgimiz yok. Dünden beri sosyal medya dolaşıyor böyle iddialar. Provoke ediliyor.



Bu koreografiyi siz mi hazırladınız?

Koreografiyi biz organize ettik. Geçen seneden gündeme gelmişti. 1 ay öncesinden beri çalışmalarımız sürüyordu. Şimdi kalkıyorlar 'Ayağa kalk' dedik diye Pensilvanya'daki şarlatana gönderme yapıyorlar. O bizden çalmış demekki.



Galatasaray yönetiminin daha önceden böyle bir koreografi hazırladığınızdan bilgisi var mıydı?

"Galatasaray yönetiminin bilgisi dahilinde olup olmadığını bilmiyorum. Hâlâ o koreografinin arkasındayız. Biz devletin bekası için daha bir dakika geçmeden yapmaya hazırız, can vermeye de hazırız. Bizim devlet geleneğimizde Türk devlet geleneğinde devlatın bekası asıldır. Irkçı değilim ama Türk oğlu Türküm. Bu koreografinin arkasındayız. Yanlış anlaşılmasın devlete karşı olarak arkasında değiliz. Bu koreografinin sosyal medyada dönen muhabbetlerle hiç bir alakası yoktur. Biz devletin tam merkezindeyiz.



Peki, 'Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor' pankartını neden açtınız? Ne demek istediniz?

Geçen sene kötü bir sezon geçirdiğimiz için Bursa'daki arkadaşlarımız bu pankartı açmışlar. Başarısızlığa alışmamışız. 2 sene de takım sendeleyince böyle bir pankart hazırlanmış. Bu sendeleme aslında 'Diz çökmek' falan değil. Belki de bunu tam iyi telafuz edemedik. 'Diz çökme' şunun için uygulandı. Rocky orada diz çöküyor, ardından raunttan sonra deviriyor ya onunla alakalı."

5 Mayıs 2009'da T24 haber sitesine verdiğiniz röportajda, muhabirin "Yıllardır Galatasaray futbol takımı için süregelen bir polemik: 'Fetullahçılar takımı sardı.' Bu tartışma tribüne nasıl yansıyor?" sorusuna şöyle yanıt vermiştiniz: "Hakan Şükür ile başlayan laflar bunlar. 'Fetullahçılar' denen kadroya bakıyorsun UEFA Şampiyonu olmuş! Sonra adam açıklıkla 'Ben Fethullah Gülen’e saygı duyuyorum' diyor. Kime ne? Ben de Fethullah Gülen'e sempati duyuyorum. Ne olacak? Bu insanın memlekete hizmet ettiğini, Türkiye'yi dünyanın dört bir yanında açtığı okullarla tanıttığını düşünüyorum. Ama tribünümde bu şahsi fikirlere yer yok. Kime ne?"



Bu sözlerinizle ilgili ne diyeceksiniz? Gülen'e hâlâ sempati duyuyor musunuz?

"Ne sempatisi yahu! Evet o zaman 'Gülen'e sempati duyuyorum' dedim. Ama niye dedim? O zamanlar herkes söylüyordu o sözleri. O zaman saldırı Fethullah Gülen'den değildi, dine saldırı vardı. UEFA'yı aldığımız dönemde saldırı futbolcularıydı. Futbolcular milli, manevi durumları ön planda olduğu zaman (UEFA kupasını aldığımız topcular) o zaman onlara saldırıyorlardı. Şimdi saldıranlar, o kişilerle beraber hareket ediyorlar. Onların derdi Fetullah Gülen değildi o zaman. O zaman saldıranlar, FETÖ'yle birlikte Türkiye'ye karşı operasyon yapmaya çalışıyorlar."



Peki o röportaj neden hâlâ UltraAslan sitesinde duruyor?

"O kalmıştır orada. Yaramız olsaydı biz o röportajı kaldırırdık oradan."