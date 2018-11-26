Galatasaray taraftar grubu UltrAslan'dan Ali Dürüst'e sert sözler

Galatasaray'ın taraftar grubu UltrAslan, Twitter adresinden yaptığı açıklamayla geçtiğimiz günlerde TFF'deki bütün görevlerinden istifa edip, bugün tekrar görevine dönen TFF Başkan Vekili Ali Dürüst'ü sert sözlerle eleştirdi.



UltrAslan, Ali Dürüst'e, "Galatasaray adını kullanarak geldiğiniz makamın tadını çıkartın. Hatta gelecekte Federasyon Başkanlığına oynayın ya da Fenerbahçe Kongre Üyesi Servet'e Yardımcı olun. Ama bundan sonra "dürüst" olmayan duruşunuzla Galatasaray camiasının adını ağzınıza dahi almayın!" dedi.



UltrAslan'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"ŞAŞIRMADIK! Bir kaç gün önce istifa çağrısı yaptığımız ve ardından istifa ettiğini açıklayan Ali Dürüst'ün, bugün istifadan VAZGEÇTİĞİ haberi bizleri ASLA ŞAŞIRTMADI! Görevde olduğu süre boyunca boyunduruğu altında bulunduğu Demirören isimli futbol ve Galatasaray düşmanının SESSİZ YANCILIĞI dışında bir icraati olmayan birisinin, istifasının da göreve devamının da etkisi zaten yoktur. Biz "İSTİFA" derken "Adaletsizliğe engel olamıyorsun bari kendi onurunu kurtar" istemiştik. Ancak görüyoruz ki MAKAM SEVDASI ve KİRLİ DÜZENİN RİSKSİZ YANCILIĞI kendisini daha çok cezbetmiş. Hatta bu kirli düzen SOYADININ anlamını dahi unutturmuş. Bugün yaptığı açıklamasında göreve dönüşüne Galatasaray'ı temsil bahanesini gösteren Ali Dürüst'e(!) açık çağrımızdır: TFF'deki pozisyonunuzda EŞSİZ başarılarınızın devamını dileyerek, bugünkü kararınızla ne fiili ne kalbi bir bağınızın kalmadığı Galatasaray Genel Kurul ve Divan Kurulu üyeliğinden DERHAL İSTİFA etmenizi bekliyoruz. Galatasaray adını KULLANARAK geldiğiniz makamın tadını çıkartın. Hatta gelecekte Federasyon Başkanlığına oynayın ya da Fenerbahçe Kongre Üyesi Servet'e Yardımcı olun. Ama bundan sonra "DÜRÜST" olmayan duruşunuzla Galatasaray camiasının adını ağzınıza dahi almayın! Gelinen nokta Galatasaray için tüm varlığı ile bu kirli düzen ile SAVAŞMAKTIR! Gelinen nokta Galatasaray için tüm varlığı ile bu kirli düzen ile SAVAŞMAKTIR! BUNDAN SONRA BU DÜZEN İÇİNDE GALATASARAY'A KARŞI DURAN HER KİMSE GEÇMİŞ HATRI, GELECEK PLANLARI NE OLURSA OLSUN KARŞISINDA BİZLERİ BULACAKTIR! "



Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, görevlerinden istifa etme konusunu bir kez daha değerlendirdiğini ve duygusal bir karar verdiğine kanaat getirip "TFF'deki bütün görevlerimi sürdürme kararı aldım" demişti.





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