Galatasaray Evkur Malatyaspor'a 2-1 yenildi. Maçın ardından Galatasaray taraftarları Tudor'a yönelik 'istifa seslerini' daha da yükseltti. UltrAslan tribün liderlerinden Sabahattin Şirin, Aydınlık'a yaptığı açıklamada Tudor'u istifaya çağırdı. Şirin, yönetime yönelik ise 'Sahip çıkarlarsa onlar da istifa etsin.' dedi.
İşte Şirin'in açıklamaları:
Artık herşey ortada. Tudor istifa etsin. Etmiyorsa Dursun Özbek de onu alsın gitsin. Bekledik. Oyun bozan olalım istemedik. Ama görüyoruz ki artık bu takım oyun planını oturtamıyor. Kapris yapıyor. Geçen hafta “Tudor'a rağmen şampiyon olacağız” dedik. Şampiyon olmamızın önünde en büyük engel Tudor. Tudor ve Ayhan Akman gitsin kim gelirse gelsin. Yönetim sahip çıkarsa onlar da istifa etsin.
Galatasaray'ın Evkur Yenimalatyaspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından UltraAslan tribün lideri Sabahattin Şirin Aydınlık'tan Çağdaş Karaaslan'a konuştu
Galatasaray Evkur Malatyaspor'a 2-1 yenildi. Maçın ardından Galatasaray taraftarları Tudor'a yönelik 'istifa seslerini' daha da yükseltti. UltrAslan tribün liderlerinden Sabahattin Şirin, Aydınlık'a yaptığı açıklamada Tudor'u istifaya çağırdı. Şirin, yönetime yönelik ise 'Sahip çıkarlarsa onlar da istifa etsin.' dedi.
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