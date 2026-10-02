Uluslar Ligi’nde kritik gece! Polonya ile Romanya kozlarını paylaşacak

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta alt sıraları yakından ilgilendiren kritik mücadelede Polonya ile Romanya kozlarını paylaşacak. Jan Urban yönetimindeki Polonya, Gheorghe Hagi’nin çalıştırdığı Romanya’yı sahasında konuk edecek.

İlk iki haftada galibiyetle tanışamayan iki ekip için de karşılaşmanın önemi büyük. Polonya 1 puanla üçüncü sırada yer alırken, çıktığı iki maçı da kaybeden Romanya henüz puanla tanışamadı.

Maç öncesinde iki takımın ilk 11’leri de belli oldu. Polonya’da kaptan Robert Lewandowski hücum hattındaki yerini aldı.

POLONYA-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Polonya-Romanya maçı 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.45’te başlayacak.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’un 3. hafta karşılaşması, Stadion Narodowy’de oynanacak.

Mücadele S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

TAKIMLARDA SON DURUM

Ev sahibi Polonya, UEFA Uluslar Ligi’ne istediği başlangıcı yapamadı. Kırmızı-beyazlılar, gruptaki ilk iki karşılaşmada galibiyet alamadı ve hanesine yalnızca 1 puan yazdırabildi.

Polonya, ilk maçında sahasında Bosna Hersek ile 0-0 berabere kaldı. Ardından İsveç deplasmanına çıkan Jan Urban’ın ekibi, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Polonya’nın galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.

İlk iki haftanın ardından Polonya, İsveç ve Bosna Hersek’in gerisinde grubun üçüncü sırasında bulunuyor. Polonya iki maçta 1 gol atarken kalesinde 3 gol gördü ve -2 averajla 1 puan topladı.

Romanya ise Uluslar Ligi’ne Polonya’dan da kötü bir başlangıç yaptı. Gheorghe Hagi’nin ekibi ilk iki karşılaşmasından puan çıkaramadı.

Romanya, ilk hafta İsveç deplasmanında 2-1 mağlup oldu. İkinci maçında Bosna Hersek’i ağırlayan Romanya, bu karşılaşmayı da 4-2 kaybetti.

İki maç sonunda 3 gol atıp 6 gol yiyen Romanya, -3 averaj ve 0 puanla grubun son sırasında yer alıyor.

POLONYA-ROMANYA İLK 11’LERİ

Polonya: M. Bułka, M. Cash, J. Kiwior, J. Bednarek, P. Frankowski, S. Szymański, P. Zieliński, W. Nowak, N. Zalewski, R. Lewandowski, K. Świderski.

Romanya: O. Hindrich, A. Rațiu, R. Drăgușin, V. Ghiță, N. Bancu, D. Man, T. Băluță, R. Marin, I. Hagi, V. Mihăilă, D. Bîrligea.

MAÇIN HAKEMİ

Polonya-Romanya karşılaşmasını İsviçreli hakem Urs Schnyder yönetecek.

Schnyder’in yardımcılıklarını M. Zürcher ve B. Zürcher yapacak. Mücadelenin VAR hakemi Fedayi San, AVAR hakemi ise M. Schmölzer olacak.