Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, Vertical Kilometer koşusu ile başladı. ‘Dağların Arslanı’ lakaplı milli atlet Ahmet Arslan, parkur rekorunu kırarak birinci oldu. Dünyaca ünlü maratoncu Pau Capell ise ikinciliği elde etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Middle Earth Travel işbirliği ile bu yıl üçüncü kez organize edilen ve Uluslararası Patika Koşuları Birliği (International Trail Running Association - ITRA) sertifikalı Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Koşusu VK yarışları ile bugün başladı. Dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise en yüksek dikey koşusu olma özelliği taşıyan Vertical Kilometer (VK) yarışına 18 sporcu katıldı. Müsabıklar 2.400-3.400 metre arasında bin metre irtifa kat ederek toplamda 4.5 kilometre uzunluğunda ve zorlu kayalıklar üzerinde koşup finiş noktasına ulaştı.



Sabah saat 09.00´da start alan Uluslararası Erciyes Maratonu koşusunda Dağların Arslanı Lakaplı milli dağ koşucusu Ahmet Arslan geçen yıl 1 saat 1 dakikada parkur rekoru kırılan yarışmayı 49 dakika 44 saniyede tamamlayıp parkur rekorunu egale ederek birinci, Dünyaca ünlü İspanyol atlet Pau Capell 59 dakika 46 saniye ile ikinci, Alper Dalkılıç ise 1 saat 7 dakika da bitiş çizgisine ulaşarak üçüncü oldu.



Yarışmanın en özel katılımcısı ise koltuk değnekleri ile VK´ya iştirak eden bedensel engelli Mustafa Kılıçarslan oldu. Engel tanımadan Erciyes´in zorlu tepelerine meydan okuyan Kılıçarslan 3 saat 18 dakikada finiş yaparak yarışı bitirdi.



Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa, İsviçre, İspanya, Belçika, Hollanda, Kolombiya, Azerbaycan, Kuveyt ve Türkiye olmak üzere 12 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katılım gösterdiği Uluslararası Erciyes Maratonu Doğa ve sporun iç içe olduğu ultra dağ maratonunun ikinci gününde ise 60K Erciyes Ultra Sky Trail, 25K Trail Run ve 10K Hacılar - Tekir Kapı koşuları yapılacak.

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