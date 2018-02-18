Türk sporcular organizasyonda 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 9 madalya elde etti

Uluslararası İstanbul Salon Atletizm Kupası'nda Türk sporcular 9 madalya kazandı.



İstanbul Ataköy'deki Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Atletizm Salonu'nda düzenlenen ve 37 ülkeden 133 sporcunun katıldığı organizasyonda Türk sporcular, kadınlarda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz, erkeklerde ise 1 altın, 1 gümüş, ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 9 madalya elde etti.



Kadınlar sırıkla atlamada ilk üç sırada Türk sporcular yer aldı. Demet Parlak, 4 metrelik derecesiyle altın, Buse Arıkazan 4 metre ile gümüş ve Dilan Erdemir ise 3.90'lık atlayışıyla bronz madalyanın sahibi oldu. İlk atlayışında 4 metreyi geçen Demet Parlak, ikinci denemesinde 4 metrede başarılı olan Buse Arıkazan'ın önünde yer alarak altın madalyaya ulaştı.



Mizgin Ay 60 metrede 7.44'lük derecesiyle ikinci, Aslı Arık ise 1500 metrede 4.15.31'lik süresiyle üçüncü sırada yer aldı.



Erkeklerde Emre Zafer Barnes, 60 metrede 6.55'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Milli atlet, böylece dün 23. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metrede 6.62 ile kırdığı Türkiye rekorunu 0,07 saniye geliştirdi.



Ramazan Özdemir, 3000 metrede 7.57.34 ile gümüş, Levent Ateş ise 1000 metrede 2.22.99'luk süresiyle bronz madalya elde etti. Muammer Demir ise uzun atlamada 7.28'lik derecesiyle üçüncü oldu.