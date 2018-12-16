Uluslararası Mersin Maratonu'nun bu yıl 4'üncüsü düzenlendi. Erkek ve kadınlar da birincilik ipini Kenyalı atletler göğüsledi.

Mersin uluslararası sporcuları ağırladı. Bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Mersin Maratonu'nda ilk olarak tekerlekli sandalye sporcuları koştu.



Daha sonra 42 kilometre koşacak olan maraton sporcuları yerini aldı.



14 ülkeden çok sayıda sporcunun katılımıyla yapılan maratonda erkeklerde Kenyalı Kenneth Kiplagat Limo, kadınlarda da Etiyopyalı Biruk Konjit Tilahun birinci oldu.



Tekerlekli sandalyede ise erkeklerde Ömer Cantay 2 saat 20 dakika 14 saniyeyle, kadınlarda ise Hamide Doğangül 2 saat 23 dakika 46 saniyeyle birinciliği elde etti.



Mersin'de yaşayan Ali Danyıldızı da doğup büyüdüğü Kahramanmaraş'daki Zeytindere İlkokulu'na bilgisayar laboratuvarı kurmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında 15 kilometrelik koşuya katıldı.



Etkinlikte dereceye giren sporculara ödülleri verildi.





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