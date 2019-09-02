Yeşil-mavililer Umar ile bir yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımın formasını giyen Umar Aminu ile sözleşme imzaladı.



Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu kendisini 3+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile İstanbul'da imzalamıştır." ifadelerine yer verdi.