Ümit Davala'dan kötü haber! Ümit Davala'ya ne oldu? Hastalığı ne?

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun unutulmaz futbolcularından olan Ümit Davala'dan kötü haber geldi.

Yakaladığı başarılarla bir döneme damga vuran, Galatasaray'ın 2000 yılındaki UEFA Kupası zaferinde ve A Milli Futbol Takımı'nın 2002 Dünya Kupası üçüncülüğünde büyük pay sahibi olan Ümit Davala, ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Futbola verilen yaz arasını Bodrum'da geçiren Ümit Davala, şiddetli görme bozukluğu ve diğer şikayetleri sebebiyle Bodrum Acıbadem Hastanesi'nde tedavi olduğunu duyurdu.

Ümit Davala'nın sevenleri, efsane isme ne olduğuna dair araştırmalar yapmaya başladı. Ümit Davala'nın hastalığının ne olduğu ve sağlık durumundaki son gelişmeler de merak konusu oldu.

ÜMİT DAVALA'NIN HASTALIĞI NE?

Yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili Ümit Davala'dan da açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Davala, hastalığıyla ilgili geçirdiği süreci takipçileriyle paylaştı.

Şiddetli görme bozukluğu ve bazı şikayetleri üzerine Bodrum Acıbadem Hastanesi Nöroloji servisinde tedavi altına alındığını duyuran Ümit Davala, beyin damarlarından birinde tıkanıklık tespit edildiğini açıkladı.

Gerekli tetkiklerin yapıldığını ve tedavinin uygulandığını ifade eden Ümit Davala, sağlıklı bir şekilde taburcu olduğunu belirtti.

Davala, yaşadığı hastalık süreciyle ilgili olarak başta ailesi olmak üzere, desteğini esirgemeyen dostlarına, Bodrum Acıbadem Hastanesi doktorlarına, çalışanlarına ve iyi dileklerini ileten herkese teşekkürlerini de iletti.