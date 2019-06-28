Ümit Karan yönetimindeki Shkupi kamp için Bolu'da

Teknik direktör Ümit Karan'ın çalıştırdığı Kuzey Makedonya ekibi Shkupi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor.

Teknik direktörlüğünü Ümit Karan'ın üstlendiği Kuzey Makedonya 1. Lig temsilcisi Shkupi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarını Bolu'da gerçekleştiriyor.

Shkupi ekibi, Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan bir otelde kampa girerek temmuz ayı içinde Ermenistan'ın Pyunik takımı ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçının hazırlıklarına başladı.

Hazırlıklarını günde çift idmanla sürdüren Kuzey Makedonya takımı, Bolu kampının ardından Pyunik maçı için Ermenistan'a giderek UEFA Avrupa Ligi'ne güzel bir başlangıç yapmak istiyor.



Karan: "UEFA'da zor bir kura çektik"

Shkupi takımının teknik direktörü olan eski milli futbolcu Ümit Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu'ya 3 gün önce 26 kişilik bir ekiple geldiklerini söyledi.

Bolu'nun kamp yapmak için çok güzel bir yer olduğuna vurgu yapan Karan, "Son zamanlarda baktığımızda takımlar en çok Slovakya'yı seçiyor ama ben yurt dışındaki bir ekip olarak Türkiye'yi tercih ettim. Buradaki şartlar her zaman iyidir. Dolayısıyla Bolu'da çok güzel bir hazırlık dönemi geçireceğiz çünkü önemli bir maçımız var. UEFA Avrupa Ligi'ne birinci turdan başlıyoruz. Bize kurada Ermenistan takımı çıktı. Zor bir kura çektik ama bütün gayretimizle turu geçmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Karan, iyi transferler yaparak genç bir takım kurduklarını dile getirerek, yaş ortalamalarının yaklaşık 19 olduğunu belirtti.

Her şeyin olumlu geçtiğini ve 8 Temmuz'a kadar Bolu'da olacaklarını söyleyen Karan, "Buradan da direkt Ermenistan'a geçmeyi düşünüyoruz. Üç tane hazırlık maçı yapacağız. Hazırlık maçlarından sonra tamamen rakibimize odaklanacağız." ifadelerini kullandı.



"Transferde gençlere yönelmek gerekiyor"

Yeni sezon öncesi Spor Toto Süper Lig'i değerlendiren Ümit Karan, şunları söyledi:

"Türkiye'de henüz transfer konusunda hareket yok. Türk takımları hala transfer yapmaya başlayamadı çünkü bütün takımlar finansal anlamda sıkıntı çekiyor. Artık bu saatten sonra nokta transferler yapmak gerekiyor. Bu Fenerbahçe için de Beşiktaş için de Galatasaray için de geçerli. Türkiye ligi için çok yüksek maliyetli oyuncu almak zorunda değilsin. İyi araştırıp genç oyuncu bulursan, iyi futbolcu çıkartabilirsin ama tabii bu tercih meselesi. Biraz gençlere yönelmemiz gerekiyor."



"Futbolcuların yönetici de olması gerekiyor"

Dünya genelinde başarı elde edebilmek için Türk futbolunun artık bu meslekten gelmiş kişiler tarafından yönetilmesi gerektiğini savunan Karan, "Futbol takımlarını futbolcuların yönetmesi gerek. Futbolcuların yönetici de olması gerekiyor. Basketbolu örnek alabilirsek çok daha iyi olur. Basketboldaki sistemi futbolda da yapmamız gerek. İş adamları maddi anlamda destek olsun, sponsorluk versinler ama futbolu futbolcuların yönetmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Ümit Karan, günümüz ekonomik şartlarında yurt dışı kamplarının Türk futbol takımları için aşırı bir maliyet getirdiğini belirtirken, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gidip yurt dışında gereksiz paralar ödemek, sırf hava olsun diye, 'Ben yurt dışında kamp yaptım.' demek için yurt dışına gitmemek lazım. Buradaki fiyatlarımız daha uygun. Ülkedeki esnaf para kazanıyor. Buradaki insanlar mutlu oluyor. Burada şimdi bir Türk takımı olsa, halk da antrenman seyretmeye gelecek. Bunlar güzel şeyler. Bunu neden biz yurt dışına taşıyoruz. Yurt dışı bizi zaten istemiyor. Almanya yasakladı kamp yapmayı. Onlar gibi birçok ülke de de yasaklandı. Güzel ülkemiz varken biz neden gidiyoruz o zaman?"

