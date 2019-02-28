Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü Taşyürek, 'Bu sezon Süper Lig'e çıkalım ve orada da kupa kazandığımızda karşımızda Barcelona'yı görebiliriz. Bana bu hedef samimiyetle söylendi ve artık çok uzak değil' dedi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor'u da eleyerek yarı finale yükselen Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, takımın hedefinin bir gün Barcelona ile oynamak olduğunu söyledi.



Bu sezon Süper Lig'e çıkalım ve orada da kupa kazandığımızda karşımızda Barcelona'yı görebiliriz. Bana bu hedef samimiyetle söylendi ve artık çok uzak değil.

Taşyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bordo-mavili ekiple oynadıkları maçın devre arasında futbolcularına yaptığı konuşmanın galibiyete etki ettiğine değindi.



Geriye düşmelerine rağmen mücadeleyi 3-1 kazanmalarının olağanüstü bir durum olduğunun altını çizen 46 yaşındaki teknik adam, "Trabzonspor'u elemenin zor olacağını biliyorduk. Gol yemeden maçı götürüp daha sonra atacağımız bir golle maçı sürdürmek istiyorduk. Tam iyi oynamaya başladığımızda beklenmedik bir gol yedik. Bizi ilk yarının son 10 dakikasında bozdu." dedi.



Soyunma odasında oyuncularla yaptığı konuşmayı anlatan Ahmet Taşyürek, "Toplam 2,5 dakikalık bir konuşma yaptım. 'Bizi çeyrek finalden bir adım daha ileriye taşıyamayacaksanız buraya neden getirdiniz, buna hakkınız yok. Camiayı ve taraftarları ümitlendirdiniz. Turu geçecek gücünüz var mı, var. Fizik olarak iyi misiniz, iyisiniz. O zaman çıkın ve gereğini yapın' dedim. İkinci yarıda daha iyi bir oyun oldu. Rakibin 2-1'den sonra çok net pozisyonları oldu. Allah bize yardım etti. 1. Lig ekibi olarak yarı finale kaldık." ifadelerini kullandı.



Amatör ligdeyken Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'ın kulübe büyük hedefler koyduğunu aktaran Taşyürek, şunları kaydetti:



"Belediye Başkanı Hasan Can, Kulüp Başkanımız Recep Yoğurtçu ve benimle ilk kez bir araya geldiğinde bana 'Bu takım Barcelona ile oynayacak' dedi. Belediye başkanımız amatör kümedeyken, tesislerimiz atıl haldeyken, kulübü oluşturup derme çatıyı yaparken bunları söyledi. O günden itibaren bu ifadeyi kullanıyor. Aslında hedef koymak ve çalışmak için bu, bana emsal oldu. Hani 'Ne Barcelona'sı canım!' diyebilirsiniz. Bu sezon Süper Lig'e çıkalım ve orada da kupa kazandığımızda karşımızda Barcelona'yı görebiliriz. Bana bu hedef samimiyetle söylendi ve artık çok uzak değil."