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Umut Nayir Beşiktaş'ta

Beşiktaş daha önceden anlaşmaya vardığı fakat oyuncunun kulübü Osmanlıspor ile ters düşmemek için beklettiği Umut Nayir transferinde mutlu sona ulaştı.

Umut Nayir Beşiktaş'ta

Osmanlıspor ile 250 bin Euro bonservis bedelinde anlaşan siyah-beyazlılar oyuncunun kendisi ile de Türk Lirası üzerinden sözleşme yaptı. Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcuya ilk sezon için 1 milyon 750 bin TL ödeyecek.

Transferin resmi imzaların atılmasından sonra KAP'a bildireleceği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #beşiktaş
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