TRTSPOR'da yayınlanan "Stadyum Özel"e konuk olan Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Aysal, yaklaşan seçim ve kulübün son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Aysal, Fatih Terim ile ilgili, "Futbolcular, teknik direktörler, başkanın çizdiği yol ile yürürler. Burada bir eşitlik yoktur. Fatih hoca ile bu yüzden bir sorunumuz yoktu, olamazdı zaten." dedi

İşte Ünal Aysal'ın açıklamaları...

"Seçim kararının alınış şekli, zamanlaması doğru değil. Zaman açısından diğer başkan adaylarının hazırlanması imkansız hale geldi. Çok daha hukukisi yapılabilirdi. Usulüne uygun olarak yapılabilirdi. Veya Mayıs ayında da yapılabilirdi. Bu seçimin bu tarihte yapılmasının hiç bir anlamı yok. Teknik direktör değişimi oldu. Yönetim de bundan çok mutlu. Geçinip gidiyorlar. Böyle bir ani kararın nedenini kimse anlayamadı. 3.5 sene görevde kalacak. Galatasaray'ın tüzüğüne de uymuyor. Neresinden tutarsanız tutun mantıklı bir karar değil."



- "Şartlar ne gerektirir bilemeyiz"

"Gönlümden geçen Mayıs ayında bir seçim yapılması. Galatasaray, 100 yılı aşmış bir kulüp. Teammüllerimizi yerine getiremezsek geleneklerimizi de kaybederiz. Benim karakterimde geriye bakma gibi bir alışkanlık yok. Çıktığım kapıdan tekrar içeri girmek aynı suda iki kez yıkanmak gibi olur. Galatasaray'ı çok seviyorum ancak Galatasaray'a başkan olmadan da hizmet edebilirsiniz. Ben başkanlık düşünmem ama şartlar ne gerektirir bilemeyiz. 2011 yılında da başkan olmayı düşünmüyordum, şartlar öyle gelişti."

- "Ben sadece neticelere bakarım"

"Benim Dursun Özbek için yorum yapmam ayıp olabilir. Benim için başarı en büyük kriterdir. Başarısız olursanız herkesten önce sizin bunu değerlendirmeniz gereklidir. Ben sadece neticelere bakarım. Baktığım zaman da bir başarı ortada göremiyorum. Bütün Galatasaraylılar gibi benim de bakış açım bu malesef."



- "Mustafa Cengiz'in adaylığını kutluyorum "

"Mustafa Cengiz, benim aleyhime konuşmuş bir kişi. Ama Galatasaray'ı çok seven bir insan. Galatasaray için bir şeyler yapmak istiyor. Diğer adaylara göre çok dürüst olduğunu görüyorum. 5 ay sonra tekrar seçim yaparım diyor. Galatasaray, Mayıs ayında seçim yaparsa layık olduğu bir başkana kavuşur. Adayların hazırlanma imkanı olur. Mustafa Cengiz'in adaylığını hem kutluyorum hem de şans diliyorum. Genel Kurul'un kendisine şans tanıması da takdir toplayacaktır."



- "Başkan olacağım "deyip aday olmazsanız..."

"Galatasaray, bir insanın tüm hayatını alan görevdir. Full time bir görevdir. Aday olmayanların zamanı yoktur belki. Zamanının %99'unu kulübe ayırman gerekiyor. Bazılarının buna şansı var, bazılarının yok. Eleştirmek, herkesin hakkıdır. Başkan olacağım diyip aday olmazsanız, bu ayıp bir şeydir ama. Böyle yaparsanız camia sizi siler. Böyle yapan arkadaşlar da var. Benim gibi ilk günden 'aday olmayacağım' diyenler de var. Onlara da anlayış göstermek lazım. "

- "Galatasaray'dan ayrılmamın hiçbir maddi sebebi yoktu"

"Başkanlığı bırakma sebebim, UEFA'dan gelecek bir cezayı görmem değildi. Galatasaray'dan ayrılmamın hiçbir maddi sebebi yoktu. Ben gittikten sonra Yarsuvat başkan geldi. Aynı futbolcularla devam etti, 3 kupa aldı, 4. yıldızı taktı. Benim bıraktığım mirasla 6 ayda bu yapıldıysa hiçbir maddi zorluk yoktur demektir. "



- "Galatasaray'ı benden öncekiler batırdı"

"328 milyon dolar borçla aldım takımı 2011'de. Devrederken 358 milyon dolarla bıraktım. 30 milyon dolara tamamen değiştirdim takımı. Çok sayıda iyi futbolcu getirdik. Başarı böyle gelir çünkü. Galatasaray'ı batırmış birisi varsa ben değil, benden öncekiler batırmıştır. Batma diye bir şey yok tabi, deyim olarak söylüyorum. Benle beraber Galatasaray'ın marka değeri yükselmiştir. Demek ki yüksek potansiyelli bir kulüp bırakmışım."

"Galatasaray'a geldiğimide uluslarası bir firmayı çağırdık, Galatasaray'a dair durum tespiti yaptırdık. Ayrıldığımız gün de aynı firmaya yine kulübü analiz ettirdik. Biz asla Fraud Audit yaptırmadık başkalarının dediği gibi. Sadece durum tespit raporudur. Ben durum tespiti yaptım, Özbek ise bunu yapmadı."



- "Gayrimenkullar çok ucuza gitti, üzgünüm"

"Genel Kurul, bana da bu arsaları satma yetkisi vermişti. Ama ben Galatasaray'ın hiçbir malını satmak istemedim. Baya bir mülk var ortada. Her şirkete nasip olmaz. Gayrimenkul yatırım yapalım, bu arsaları nakde çevirelim dedim. Bunu yaparak gayrimenkul sizde kalıyor, satmıyorsunuz. Para, dondurma gibi hemen eriyor. Benim bu görüşüme şiddetle karşı çıktılar. Ben de çok sinirlendim, yarın karar alacağım dedim. Ondan sonra ayrıldım. Ben karakter olarak iyimser bir insanım. Kötümser olamam. Mantık olarak baktığım zaman Galatasaray'ın gayrimenkullerinin çok ucuza gittiğini düşünüyorum. Başkanın başka alternatifi var mıydı, zorunda mı kaldı bilmiyorum ama yapılmış artık. Bize de söyleyecek bir şey yok. Bu durumdan çok üzgünüm."



- "Yeni hocamızın da hedefi şampiyonluk olacaktır"

"Galatasaray'ın ilk yarısından çok mutlu oldum. Tudor'u çok eleştirdiler ama benim gözümde adam elinden geleni yaptı. Karabükspor'da çok başarılıydı, geliş şekli bize yakışmıyordu tamam ama bizde de çok iyi işler yaptı. Sevabıyla günahıyla adam gitmiş artık, arkasından konuşmaya gerek yok. Fatih Terim'in gelmesi hayırlı olsun. Galatasaray'ın bu sene şampiyon olması hepimizin dileği. Ama zor bir sene. Çok dişli rakipler var. Galatasaray'da aynı kulvarda bu hedefi paylaşıyor. Yeni hocamızın da hedefi şampiyonluk olacaktır. Medya üzerinde ciddi bir dostluğu var. Tudor'a göre daha çok medya desteği alacaktır."



- "Fatih hoca ile aramızda bir sorun yoktu"

"Her avantajın, bir dezavantajları vardır. Yeni hocanın artılar getireceğini söyledim. Eksileri de var. Her ağacın kurdu kendi içindedir. Bir insan %100 mükemmel olamaz. Artılarımız da var, eksilerimiz de. Fatih hoca ile anlaşamadığımız hiç bir nokta yok desem inanmayacaksınız heralde. Aramızda hiçbir sürtüşme, saygısızlık yoktu. Galatasaray'da başkan, önemli bir adamdır. Futbolcular, teknik direktörler, başkanın çizdiği yol ile yürürler. Burada bir eşitlik yoktur. Fatih hoca ile bu yüzden bir sorunumuz yoktu, olamazdı zaten."



- Fatih Terim ile yaşanan ayrılık

"Yakın çevreme anlattım ama, ilk kez açıklıyorum. Tartışma nasıl çıktı peki? Bigbang gibi bir anda oldu. 2013 senesinde ben Florya'ya uğradım. Uçağı beklettim, Florya'ya uğrayacağım dedim hoca ile görüşmek için. Hocanın milli takıma gideceği yönünde duyumlar alıyordum. Başkan olarak ilgilenmezseniz görevinizi yapmıyorsunuz demektir. Hocam böyle şeyler var dedim. Milli görev, çok ısrar ediyorlar, bana ihtiyaçları var dedi. 4 maç için yardımcı olacağım, ben Galatasaraylıyım, Galatasaray'da kalacağım dedi. Hocanın yanında Demirören'i aradım. Hocamıza 4 maç için izin vereceğiz ama hoca bizde kalıyor dedim. Demirören bir şaşırdı, biz böyle anlaşmamıştık dedi. Hocamız 4 maç sizde para almadan çalışacak, size yardımcı olacak dedim. Yok o zaman, ben başkasına bakayım dedi ve telefonu kapattı. Ayrıldım oradan Bodrum'a gittim. Televizyonu bir açtım, bakmadığım bir kanalda imza töreni vardı. Herkes kravatları takmış, güle oynaya imzalar atılıyor. Fatih hoca da orada. Dökümanlar nerede diye espriler yapıyor. Kulüp başkanı olsanız, o akşam uykunuz kaçmaz mı? İşte Fatih hoca ile aramızda yaşanan sorun tam olarak bu. Bir daha da görüşmedik hocayla."