Ünlü futbol efsanesi ölümden döndü! Hava topuna çıktı, üç kaburgası kırıldı

Uruguay’ın başkenti Montevideo’da düzenlenen 40 Yaş Üstü Üniversite Ligi maçında sahaya çıkan 46 yaşındaki Diego Forlan, maç sırasında yaşadığı talihsiz bir çarpışma sonucu ciddi şekilde yaralandı.

Uruguay basınından Referí gazetesinin haberine göre, hava topu mücadelesinde rakip takım oyuncusuyla kafa kafaya çarpışan Forlan, dengesini kaybederek sert bir şekilde yere düştü. Çarpmanın etkisiyle üç kaburgası kırılan efsane futbolcunun, pnömotoraks (akciğer zarları arasına hava sızması sonucu akciğerin çökmesi) geçirdiği tespit edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI, AKCİĞERİNDEN SIVI ALINDI

Olay sonrası hemen ambulansla hastaneye kaldırılan Forlan, yapılan tetkiklerin ardından göğüs bölgesinden sıvı alımı gerçekleştirildi. Doktorlar, durumunun ilk anlarda ciddi olduğunu ancak tedaviye hızlı yanıt verdiğini belirtti.

Hastane kaynakları, Forlan’ın birkaç gün boyunca gözlem altında tutulacağını, sağlık durumunun stabil ve iyiye gittiğini açıkladı.

Gazeteye konuşan sağlık ekibi, “Diego Forlan’ın akciğerindeki hasar kontrol altına alındı. Şu anda solunum fonksiyonları normal seviyeye yaklaştı.” ifadelerini kullandı.

Efsane futbolcunun çarşamba günü taburcu edilmesi bekleniyor.

Profesyonel kariyerine 1998 yılında Independiente formasıyla başlayan Diego Forlan, kısa sürede Avrupa futbolunun dikkat çeken yıldızlarından biri haline geldi.

2002’de Manchester United’a transfer olan Forlan, burada Premier League şampiyonluğu yaşadı. Ardından Villarreal ve Atletico Madrid formalarıyla La Liga’da büyük başarılar elde eden yıldız oyuncu, iki kez La Liga gol kralı oldu ve iki Altın Ayakkabı Ödülü kazandı.

Forlan, daha sonra Inter, Internacional, Cerezo Osaka, Peñarol, Mumbai City ve Kitchee gibi kulüplerde forma giydi.

Uruguay Milli Takımı formasıyla 112 maça çıkan Diego Forlan, 36 gol atarak ülke tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu unvanını taşıyor.

Uruguay’ın en çok gol atan futbolcuları listesinde Forlan; 69 gollü Luis Suarez ve 58 gollü Edinson Cavani’nin ardından üçüncü sırada yer alıyor.