Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ürkmezgil, "Maça gelmeyenler kafasını duvarlara vuruyordur." dedi.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı kulübün şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu söyledi.



AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ürkmezgil, yaşadıkları puan kayıplarına rağmen Beşiktaş'ın kısa sürede toparlandığını belirterek, "Birkaç puan kaybı sonrası Beşiktaş şampiyonluğu kaçırdı şeklinde yorumlar yapıldı. Beşiktaş'tan şampiyonluk gitmez. Sonuna kadar yarışın içindeyiz. Şampiyonlar Ligi ile Süper Ligi bir arada götürmek zor iş. Futbolda büyük konuşmak olmaz. Bu takımı ilk kurduğumuz zamandan itibaren şampiyonluk için oynuyoruz." diye konuştu.



Beşiktaş'ın yaşadığı puan kayıpları sonrasında olumsuz yorumların arttığını vurgulayan Ürkmezgil, "Beşiktaş her zaman potanın içindeki takımdır. Beşiktaş, Avrupa'da üst düzey maçlar oynadı ama buna rağmen şampiyonluktan kopmadı diyen yok. Aldığımız olumsuz sonuçlar sonrasında şampiyonluk gitti gibi bir hava estiriliyor. Herkes bardağın boş tarafından bakıyor. Bunu anlamıyorum. Avrupa maçları da bitti rahatladık artık. Takımdaki herkesin de hazır olması lazım. Tüm konsantrasyonumuzu Bayern Münih maçına kadar lige vereceğiz." ifadelerini kullandı.



"Medel'i kazanmak Beşiktaş adına çok önemliydi"

Siyah-beyazlı takımın Şilili futbolcusu Gary Medel'in performansına da değinen siyah-beyazlı yönetici, "Medel takıma ciddi bir dinamizm getirdi. Medel'i kazanmak Beşiktaş adına çok önemliydi, Şenol Güneş bunu gerçekleştirdi. Osmanlıspor maçında alınan skor takımın öz güvenini yükseltti." değerlendirmesinde bulundu.

Ürkmezgil, Beşiktaş'ın maçlarını kaçıranların çok pişman olduğunu dile getirerek, "İç sahada son maçlarda hem bol gol, tempo ve kaçan goller var. Bu da futbol zevkini yükseltiyor. Beşiktaş'ın durağan futbolu yok hamle üstüne hamle yapıyor. İzleyenlere heyecan da yaşatıyor. Bu oyunu gördükten sonra maça gelmeyenler kafasını duvarlara vuruyordur." yorumunu yaptı.



"Maç oynanmadan belli olmaz"

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Bayern Münih eşleşmesini değerlendiren Ahmet Ürkmezgil, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa'da bu noktaya gelmek önemli. Bu turda kimin ne yapacağını kestirmek zor. Futbolda sonuç maç oynanmadan belli olmaz. Basel, Sevilla çıksa yüzde yüz eleriz denilemeyeceği gibi Bayern Münih'e de yüzde yüz eleniriz diye bir teminat verilmez. Beşiktaş'ın tarihinde Liverpool, Chelsea, Manchester United galibiyetleri var. O güne kadar takımın en iyi şekilde hazırlanacağını düşünüyorum."