TFF 3. Lig 4. Grup’ta kritik randevu geldi çattı. Eskişehirspor’un Uşakspor deplasmanında oynayacağı maçın saati ve canlı yayın bilgisi belli olurken, hakem kadrosu ve kamp listesi de netleşti.

Uşakspor-Eskişehirspor maçı canlı izle! Sıfır TV yayın bilgileri, maç saati ve canlı skor
Eskişehirspor’un Uşakspor deplasmanında oynayacağı karşılaşma, taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. TFF 3. Lig 4. Grup 20. hafta mücadeleleri kapsamında oynanacak maç öncesinde yayın bilgileri, hakem kadrosu ve Eskişehirspor’un kamp kadrosu açıklandı.

UŞAKSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Uşak 1 Eylül Stadyumu’nda oynanacak Uşakspor - Eskişehirspor maçının Sıfır TV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak

UŞAKSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig 4. Grup 20. hafta maçları kapsamında oynanacak karşılaşmanın bugün saat 15.00’te başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından paylaşılan bilgilere göre mücadeleyi Mustafa Hakan Belder yönetecek. Belder’in yardımcılıklarını Volkan Altundaş ve Furkan Çakır yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adem Güneş olacak.

ESKİŞEHİRSPOR’DA KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Eskişehirspor, Uşakspor maçı öncesinde kamp kadrosunu sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklanan kadro şöyle:

“Bora Göymen, Olcay Toplu, Talha Özler, Ozan İsmail Koç, Bahadır Yıldırım, Tayfun Tatlı, Batuhan Doğrukıran, Akın Akman, İsmail Kulet, Arda Okumuş, Recep Pekgöz, M. Taha Ağdağ, Murat Şenel, Bünyamin Dalkılıç, Hasan Şen, C. Jakob Aydemir, Cem Güzelbay, Ali Fırat Horasan, Mert Başer, Kaan Baysal, Elias Durmaz”

