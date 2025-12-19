Üst üste maça çıkmadı: TFF küme düşürdü

Türkiye Futbol Federasyonu, üst üste ikinci kez maça çıkmayan Yeni Malatyaspor’un 3. Lig’e düşürülmesine karar verdi. Bir dönem Süper Lig ve Avrupa sahnesinde yer alan kulüp için karar resmen açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerde mücadele eden bir kulüp hakkında küme düşürme kararı aldı. Federasyon, sezon içinde ikinci kez sahaya çıkmayan takımın bir alt lige gönderildiğini duyurdu.

2. Lig’de mücadele eden ekip, son haftalarda yaşanan kadro yetersizliği nedeniyle maçlara çıkamadı. Kulüp, finansal sorunlar ve bazı futbolcuların aldığı cezalar nedeniyle takım kurmakta zorlandı. Bu süreçte üst üste iki karşılaşmada sahaya çıkılamadı. Yaşananların ardından dosya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na taşındı. Kurulun değerlendirmesi sonrası Türkiye Futbol Federasyonu kararını açıkladı.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, takımın belirlenen gün ve saatte sahaya gelmemesi nedeniyle hükmen mağlup sayıldığı, aynı durumun sezon içinde ikinci kez yaşanması sebebiyle de bir alt lige düşürüldüğü belirtildi. Ayrıca bu tarihten sonra söz konusu takımla maçı bulunan diğer ekiplerin karşılaşmaları oynamadan hükmen galip sayılacak.

Kararla birlikte kulüp, sezon tamamlanmadan 3. Lig’e düşmüş oldu.

