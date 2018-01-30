Teknik direktörlüğünü Bülent Uygun'un yaptığı Katar'ın El-Gharafa takımı, Şota Arveladze'nin başında olduğu Özbek kulübü Pakhtakor'u eleyerek Asya Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yükseldi

Teknik direktörlüğünü Bülent Uygun'un yaptığı El-Gharafa, Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Pakhtakor'u eleyerek Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.



AFC Şampiyonlar Ligi play-off turu mücadelesi, Türkiye'deki futbolseverlerin yakından tanıdığı isimleri karşı karşıya getirdi.



Bülent Uygun'un başında olduğu ve bir dönem Galatasaray'da oynayan Hollandalı Wesley Sneijder'i kadrosunda barındıran El-Gharafa, Gürcü teknik adam Şota Arveladze'nin yönettiği Pakhtakor'u ağırladı.



Katar kulübü El-Gharafa, Sneijder'in 21 ve Amado'nun 28. dakikada attığı gollerle soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti. Özbekistan'ın Pakhtakor takımı, Khakimov'un 90+3'üncü dakikadaki golüyle farkı bire indirdi.



Başka gol olmayınca sahadan 2-1 galip ayrılan El-Gharafa, grup aşamasına yükseldi.



El-Gharafa, Ertuğrul Sağlam'ın çalıştırdığı İran ekibi Traktör Sazi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden El-Cezire ve Suudi Arabistan'dan El-Ehli'nin yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek.