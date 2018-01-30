banner967
Bursa'da toprak kayması: 120 kişi tahliye edildi
Bursa'da toprak kayması: 120 kişi tahliye edildi
İdlib’te konvoyumuza saldırı
İdlib’te konvoyumuza saldırı
Alkana köyü terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi
Alkana köyü terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi
PYD/PKK'dan Kilis'e roketli saldırı
PYD/PKK'dan Kilis'e roketli saldırı

Uygun'un takımı, Şota Arveladze'nin takımını yendi

Teknik direktörlüğünü Bülent Uygun'un yaptığı Katar'ın El-Gharafa takımı, Şota Arveladze'nin başında olduğu Özbek kulübü Pakhtakor'u eleyerek Asya Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yükseldi

Uygun'un takımı, Şota Arveladze'nin takımını yendi

Teknik direktörlüğünü Bülent Uygun'un yaptığı El-Gharafa, Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Pakhtakor'u eleyerek Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.

AFC Şampiyonlar Ligi play-off turu mücadelesi, Türkiye'deki futbolseverlerin yakından tanıdığı isimleri karşı karşıya getirdi.

Bülent Uygun'un başında olduğu ve bir dönem Galatasaray'da oynayan Hollandalı Wesley Sneijder'i kadrosunda barındıran El-Gharafa, Gürcü teknik adam Şota Arveladze'nin yönettiği Pakhtakor'u ağırladı.

Katar kulübü El-Gharafa, Sneijder'in 21 ve Amado'nun 28. dakikada attığı gollerle soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti. Özbekistan'ın Pakhtakor takımı, Khakimov'un 90+3'üncü dakikadaki golüyle farkı bire indirdi.

Başka gol olmayınca sahadan 2-1 galip ayrılan El-Gharafa, grup aşamasına yükseldi.

El-Gharafa, Ertuğrul Sağlam'ın çalıştırdığı İran ekibi Traktör Sazi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden El-Cezire ve Suudi Arabistan'dan El-Ehli'nin yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #şota arveladze #futbol #ertuğrul sağlam #Bülent Uygun #AFC Şampiyonlar Ligi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.