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Uygun'un takımı Şota Arveladze'nin takımını yendi

Teknik direktörlüğünü Bülent Uygun'un yaptığı Katar'ın El-Gharafa takımı, Şota Arveladze'nin başında olduğu Özbek kulübü Pakhtakor'u eleyerek Asya Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yükseldi.

Uygun'un takımı Şota Arveladze'nin takımını yendi

Teknik direktörlüğünü Bülent Uygun'un yaptığı El-Gharafa, Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Pakhtakor'u eleyerek Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.

AFC Şampiyonlar Ligi play-off turu mücadelesi, Türkiye'deki futbolseverlerin yakından tanıdığı isimleri karşı karşıya getirdi.

Bülent Uygun'un başında olduğu ve bir dönem Galatasaray'da oynayan Hollandalı Wesley Sneijder'i kadrosunda barındıran El-Gharafa, Gürcü teknik adam Şota Arveladze'nin yönettiği Pakhtakor'u ağırladı.

Katar kulübü El-Gharafa, Sneijder'in 21 ve Amado'nun 28. dakikada attığı gollerle soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti. Özbekistan'ın Pakhtakor takımı, Khakimov'un 90+3'üncü dakikadaki golüyle farkı bire indirdi.

Başka gol olmayınca sahadan 2-1 galip ayrılan El-Gharafa, grup aşamasına yükseldi.

El-Gharafa, Ertuğrul Sağlam'ın çalıştırdığı İran ekibi Traktör Sazi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden El-Cezire ve Suudi Arabistan'dan El-Ehli'nin yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #şota arveladze #Bülent Uygun
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