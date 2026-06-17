Uykusuz kalmaya değecek dev kapışma! Arjantin - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu kapsamda, Türksat 4A uydusu üzerinden hizmet alan kullanıcıların kesintisiz bir maç keyfi için frekans ayarlarını 11794, polarizasyonu V (Dikey), sembol oranını 30000 ve FEC değerini ise 3/4 olarak güncellemesi şartı bulunuyor. Belirtilen bu değerlerin girilmesiyle birlikte saat 04.00'teki mücadele kesintisiz olarak izlenebilecek.