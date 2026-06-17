Uykusuz kalmaya değecek dev kapışma! Arjantin - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası grup aşamasında bu gece Arjantin ile Cezayir karşı karşıya geliyor. Saat 04.00'te başlayacak olan zorlu mücadele, TRT 1 ekranlarından ve dijital platform Tabii üzerinden futbolseverlerle şifresiz olarak buluşacak.
Futbolseverleri ekran başına kilitleyen Dünya Kupası'nda heyecan, grup aşamasının en dikkat çeken maçlarından biri olan Arjantin - Cezayir karşılaşmasıyla devam ediyor.
Gece saat 04.00'te başlayacak olan bu mücadele, Türkiye'nin resmi yayıncısı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Karşılaşmayı televizyon başından izlemek isteyen sporseverlerin herhangi bir üyelik işlemi yapmasına veya ücretli bir platform aboneliği satın almasına gerek bulunmuyor.
TABİİ SPOR'DAN NASIL İZLENİR?
Dev turnuvanın bu önemli maçı, televizyon yayınının yanı sıra eş zamanlı olarak TRT'nin dijital yayın platformu Tabii üzerinden de sporseverlere ulaştırılacak.
Arjantin - Cezayir maçını Tabii Spor aracılığıyla canlı izlemek isteyen seyircilerin, aktif bir Tabii hesabına sahip olması gerekiyor. Platforma kullanıcı girişi yapılmasının ardından canlı yayın bölümüne geçilerek maç takip edilebilecek. İzleyiciler bu yayına mobil uygulamalar, akıllı televizyonlar veya internet tarayıcıları üzerinden erişim sağlayabilecek.
TRT 1 UYDU FREKANS DEĞERLERİ
Televizyon yayınlarını uydu üzerinden takip eden izleyicilerin, karşılaşmayı problemsiz bir şekilde izleyebilmesi için kanalın güncel frekans bilgilerini uydu alıcılarına girmeleri gerekiyor.
Bu kapsamda, Türksat 4A uydusu üzerinden hizmet alan kullanıcıların kesintisiz bir maç keyfi için frekans ayarlarını 11794, polarizasyonu V (Dikey), sembol oranını 30000 ve FEC değerini ise 3/4 olarak güncellemesi şartı bulunuyor. Belirtilen bu değerlerin girilmesiyle birlikte saat 04.00'teki mücadele kesintisiz olarak izlenebilecek.