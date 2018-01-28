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Vagner Love'dan maaş açıklaması

"Alanyaspor Başkanı anlaşmamızın şartlarını yerine getirmek istemiyor. Gecikmiş maaşımı ödemek istemiyor"

Vagner Love'dan maaş açıklaması

Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Vagner Love, kulüp başkanının gecikmiş maaşını ödemek istemediğini ileri sürdü.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, "Alanyaspor Başkanı anlaşmamızın şartlarını yerine getirmek istemiyor. Gecikmiş maaşımı ödemek istemiyor. Umarım sözleşmenin şartlarının farkındadır ve bunun gereğini yapar. Aksi takdirde pazarlık sona erecek." ifadelerini kullandı.

Adı Beşiktaş ile anılan Love, bu sezon ligde 14 maçta forma giydi ve 10 gol attı.


Kaynak: AA
Etiketler; #vagner love #sosyal medya #alanyaspor
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