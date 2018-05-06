VakıfBank voleybolda önemli bir başarıya imza attı. Imoco Volley'i yenen temsilcimiz CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı.

Avrupa Voleybolunda bir numaralı kupasında bir Türk takımı finale yükseldi.



Avrupa kupalarında en başarılı Türk takımı olan VakıfBank; 2011, 2013 ve 2017 yıllarından sonra bir kez daha bu kupayı müzesine götürmek istiyor.



CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Finalde mücadele eden VakıfBank, İtalyan ekibi Imovo Volley'i 3-2 yenerek finale çıktı.



Turnuvada mücadelede diğer temsilcimiz Galatasaray ise CSM Volei Alba ile karşı karşıya geldi. Ancak mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.



Sarı kırmızılı ekibin Romanya temsilcisine yenilmesiyle VakıfBank'ın kupa finalindeki rakibi Volei Alba oldu.



Final maçı 6 Mayıs Pazar günü oynanacak.