Valencia-Real Madrid CANLI İZLE: Arda Güler ilk 11’de mi? S Sport Plus canlı maç izle şifresiz ekranı

Valencia-Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler kritik deplasmanda ilk 11’de yer alacak mı? İşte Mestalla'daki zorlu randevu öncesi muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri.

Yayınlanma: Güncellenme:

İspanya La Liga’da haftanın en çok merak edilen karşılaşmalarından biri Valencia ile Real Madrid arasında oynanacak. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Real Madrid, Mestalla Stadyumu’nda Valencia’ya konuk olacak.

Karşılaşma, 8 Şubat Pazar günü saat 23.00’te başlayacak. Mücadeleyi Javier Alberola Rojas yönetecek. Valencia-Real Madrid maçı S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Türkiye’deki futbolseverler açısından maçın bir diğer dikkat çeken noktası ise Arda Güler’in forma durumu. Milli futbolcunun karşılaşmada süre alması beklenirken, Arda’nın muhtemel 11’de yer alabileceği ifade ediliyor.

MUHTEMEL 11’LER

Valencia: Dimitrievski, Foulquier, Eray Cömert, Tarrega, Gaya, Luis, Rodriguez, Rioja, Beltran, Danjuma, Duro.

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Camavinga, Tchouameni, Mastantuono, Arda, Mbappe, Gonzalo.

MAÇI CANLI İZLE:

https://app.ssportplus.com/login?returnUrl=https%3A%2F%2Fapp.ssportplus.com%2F 

