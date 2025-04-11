Valencia - Sevilla maçı hangi kanalda? Valencia - Sevilla canlı izle
İspanya La Liga’nın 31. haftasında Valencia, Mestalla Stadyumu’nda Sevilla’yı konuk edecek. İki köklü kulübü karşı karşıya getirecek bu mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
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Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11’leri sporseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.
La Liga’da haftanın dikkat çeken karşılaşması, 11 Nisan Cuma günü saat 22.00’de başlayacak. Mücadele S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.