Valencia - Sevilla maçı hangi kanalda? Valencia - Sevilla canlı izle

İspanya La Liga’nın 31. haftasında Valencia, Mestalla Stadyumu’nda Sevilla’yı konuk edecek. İki köklü kulübü karşı karşıya getirecek bu mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Valencia - Sevilla maçı hangi kanalda? Valencia - Sevilla canlı izle
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Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11’leri sporseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

La Liga’da haftanın dikkat çeken karşılaşması, 11 Nisan Cuma günü saat 22.00’de başlayacak. Mücadele S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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