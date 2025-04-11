Valencia - Sevilla maçı hangi kanalda? Valencia - Sevilla canlı izle

Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11’leri sporseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

La Liga’da haftanın dikkat çeken karşılaşması, 11 Nisan Cuma günü saat 22.00’de başlayacak. Mücadele S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.