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Valverde'den “La Masia“ açıklaması

- Barcelona'nın İspanyol teknik direktörü Valverde: - "La Masia'ya her zaman büyük önem veriyoruz ama bu sırada bizi üst seviyede tutacak oyuncuları da transfer etmemiz gerek"

Valverde'den “La Masia“ açıklaması

Barcelona'nın İspanyol teknik direktörü Ernesto Valverde, üst üste yaptıkları büyük transferlere karşın altyapıdan yetişen futbolculara şans vermeye devam edeceklerini söyledi.
İspanya basınına açıklamada bulunan Valverde, Barcelona'nın "La Masia" isimli altyapısından geçmişte olduğu gibi oyuncu yetiştiremediğine yönelik eleştirilere cevap verdi.
Oyun tarzları ve gelişimlerine göre altyapıdan A takıma yeni oyuncular çıkarmak istediklerini aktaran İspanyol teknik adam, "Altyapıdaki futbolculara şans vermeye devam edeceğiz. Hatırlarsanız Xavi ve Iniesta gibi özel oyuncuların yer aldığı bir jenerasyon yetişti. Akademiden bazen çok, bazen ise az oyuncu çıkması normaldir. La Masia'ya her zaman büyük önem veriyoruz ama bu sırada bizi üst seviyede tutacak oyuncuları da transfer etmemiz gerek." ifadelerini kullandı.
Her zaman dar bir kadroyla çalışmayı tercih ettiğini belirten Valverde, "20'den fazla oyuncuyla çalışmak istemiyorum. Geniş kadrolarda birçok futbolcu dışarıda kalıyor ve daha fazla rotasyon yapmak durumunda oluyoruz. Sonuçta bir B takımımız var. Gerektiğinde oradan da A takıma oyuncu çağırabiliriz." şeklinde konuştu.
Geçmiş yıllarda dünyaca ünlü altyapısı "La Masia'dan Lionel Messi, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Carles Puyol gibi isimleri yetiştirerek birçok başarıya imza atan Barcelona, bu sezon büyük bonservis bedelleriyle yaptığı Ousmane Dembele ve Philippe Coutinho gibi transferlerle dikkati çekti.


Kaynak: AA
Etiketler; #futbol #Ernesto Valverde #barcelona
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