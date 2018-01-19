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Van Persie imzayı atıyor

Feyenoord, Van Persie için pazartesi günü stadında imza töreni düzenleyecek

Van Persie imzayı atıyor

 Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord, Fenerbahçe'de forma giyen Robin van Persie ile pazartesi günü sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Van Persie'nin transferi konusunda pürüzlerin giderildiği ve 34 yaşındaki futbolcu için pazartesi günü Feijenoord Stadı'nda imza töreni düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, Van Persie'nin Fenerbahçe ile sözleşmesini feshettiği ve Feyenoord'a dönmesi için engel kalmadığı ifade edildi.

Van Persie, altyapısından yetiştiği Feyenoord formasını 2001-2004 yıllarında giymişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe #Feyenoord #Hollanda #Robin Van Persie #sözleşme
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