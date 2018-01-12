Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord'un, Fenerbahçe'de forma giyen Robin van Persie'nin transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.
Hollanda basınında yer alan haberlerde, iki kulübün halen yoğun görüşme içerisinde olduğu, anlaşma sağlanması halinde Van Persie'nin sağlık kontrolünden geçerek hafta başında Feyenoord ile antrenmanlara çıkacağı belirtildi.
Haberlerde, 34 yaşındaki futbolcunun 2018-2019 sezonunun sonuna kadar Hollanda ekibiyle sözleşme imzalayacağı ileri sürüldü.
Feyenoord'un futbol direktörü Martin van Geel, Van Persie gibi büyük bir futbolcuya kapılarının her zaman açık olduğunu, aylardır oyuncu ve ekibiyle görüştüklerini söylemişti.
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord'un, Fenerbahçe'de forma giyen Robin van Persie'nin transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord'un, Fenerbahçe'de forma giyen Robin van Persie'nin transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.
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