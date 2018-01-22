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Van Persie resmen Feyenoord'da

Hollandalı futbolcu van Persie, kendisini 1,5 yıllığına Feyenoord'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Van Persie resmen Feyenoord'da

Fenerbahçe'den ayrılan Robin van Persie, Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Feyenoord ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 34 yaşındaki forvet oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

32 numaralı formayı giyecek van Persie'nin, çarşamba günü oynanacak Utrecht maçına hazırlanan takımla birlikte bugün antrenmana çıkacağı ifade edildi.

Hollanda Milli Takımı formasıyla çıktığı 102 karşılaşmada 50 golü bulunan futbolcu için akşam saatlerinde basına açık imza töreni düzenleneceği de kaydedildi.

2015 yazında transfer olduğu Fenerbahçe ile geçen hafta sözleşmesini fesheden van Persie, altyapısından yetiştiği Feyenoord'da 2001'den 2004'e kadar oynamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #van persie
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