Vanlı Şampiyon Bedirhan Ersayar, Avrupa’da zirveye çıktı!

1-10 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşen şampiyonada elde ettiği zaferle hem Van’a hem de ülkemize büyük bir sevinç yaşattı. Şampiyon Ersayar, başarısında emeği geçen Van Valisi Ozan Balcı, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli’ye teşekkürlerini sundu.

İslam Oyunları ve Avrupa Şampiyonluğu unvanlarına sahip olan Ersayar’ın, sakatlıklar ve zorluklarla geçen bir yılı, bu büyük başarıyla taçlandırdığı belirtildi. Milli Takım Antrenörü Kutalmış Çiftçioğlu, Bedirhan’ın zorlu bir süreci geride bırakarak Avrupa şampiyonluğunu elde ettiğini vurguladı. Ersayar’ın, aralık ayında Antalya’da düzenlenecek Dünya Askeri Oyunları’nda Türk ordusunu temsil edeceği açıklandı. Çiftçioğlu, spora ve sporculara destek veren tüm yetkililere teşekkür ederek, “Spora kazandırılan her genç, uyuşturucuya karşı kazanılmış bir zaferdir. Memleketimize katkı sunmak için çalışıyor ve bu başarılarla gurur duyuyoruz” dedi.