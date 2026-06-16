Vanspor, Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Can Kökçü'yü transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor, Orkun Kökçü'nün 27 yaşındaki ağabeyi Ozan Can Kökçü'yü kadrosuna kattı. Orta sahada görev yapan deneyimli oyuncu ile iki yıllık resmi anlaşma sağlandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Vanspor, Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Can Kökçü'yü transfer etti
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Transfer çalışmalarını sürdüren Vanspor, kadrosunu orta saha mevkisine yaptığı takviyeyle güçlendirdi. Kulüp yönetimi, sözleşme süreçlerinin tamamlanmasının ardından yeni transferi kamuoyuna duyurdu.

HOLLANDA'DAN GELDİ! İKİ YILLIK İMZA

Kulüp, Hollanda'dan gerçekleştirilen bu transferin sözleşme süresini ve oyuncudan beklentilerini resmi kanalları üzerinden paylaştı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, son olarak Hollanda ekibi FC Volendam forması giyen profesyonel futbolcu Ozan Can Kökçü ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Orta saha bölgesinde görev yapan Ozan Can Kökçü’nün kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine Vanspor forması altında başarılar dileriz."

TÜRKİYE LİGLERİNE YABANCI DEĞİL

Vanspor'un yeni transferi Ozan Can Kökçü, kariyeri boyunca daha önce de Türkiye'de futbol oynadı. Geçmiş yıllarda Bursaspor ve Giresunspor formalarını terleten oyuncu, uluslararası alanda da deneyim sahibi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyeri boyunca 14 kez Azerbaycan Milli Takımı'nda görev aldı.

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