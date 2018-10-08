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'VAR' kesintisi ile ilgili TFF'den açıklama

TFF, Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçında yaşanan 'VAR' kesintisi ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı

'VAR' kesintisi ile ilgili TFF'den açıklama

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir müsabakasında Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili bir kesinti yaşanmıştır.

Söz konusu müsabakada; stadyum dışında bulunan naklen yayın araç alanındaki VAR teçhizatına enerji veren kesintisiz güç kaynağında yaşanan arıza, kamera görüntülerinin aktarımını yapan medya taşıma cihazının yeniden aktif hale gelmesi için gereken süre nedeniyle 5 dakika 40 saniye boyunca VAR sistemi devre dışı kalmıştır.

Konuyla ilgili çalışmalar ivedilikle başlatışmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

Etiketler; #var #TFF #futbol #fenerbahçe #Medipol Başakşehir
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