Dünya ikincisi olarak Türkiye'ye büyük gurur yaşatan Ampute Milli Takımı yurda döndü. Karşılama töreni renkli görüntülere sahne oldu. Kahramanların hep yanında olan Ulusal Kanal da millileri havalimanında karşıladı.

Ve kahramanlar yurda döndü.



Meksika'da yapılan 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda 2. olan Türk Milli Takımı, coşkuyla karşılandı. Karşılama törenine çok sayıda kişi katıldı.



Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği de oradaydı.



Teknik Direktör Uğur Özcan, başarıyı tüm Türkiye'ye armağan etti.



Kupa törenindeki üzüntüsü yüzüne yansıyan Takımın ikinci kaptanı Rahmi Özcan'ın bu kez mutluluğu gözlerinden okundu. Özcan, "bu manzara karşısında kötü olmak mümkün değil" dedi.



Futbolculardan Muhammet Yeğen de Ulusal Kanal'a özel konuştu. Herkese teşekkür etti.



Türk milletinin yüreğine işlemişti Kaptan Osman Çakmak'ın "hakkınızı helal edin" sözleri... Osman kaptan, tekrar "helallik" istedi.



Takım ve taraftarlar dünya çapındaki başarıyı coşkuyla kutladı...



İl Emniyet Müdürliğü de takıma çiçek verdi.



Futbolcular adına açıklamayı basın açıklamasını Osman Çakmak yaptı.



Millilerin aileleri de törendeydi.



Karşılama töreninde yaşlı bir kadınla futbolcu Barış Telli'nin sohbeti de duygulandırdı. Barış Telli, "Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.



Milliler bir sonraki Dünya Kupası için zafer sözü verdi.









Turkcell'den 1 milyon liralık çek

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde ve Turkcell'in ana sponsorluğundaki Ampute Milli Takımı'na, karşılamada 1 milyon liralık çek verdi.