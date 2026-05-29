Vedat Muriç'in ardından yeni hedef "canavar" lakaplı 35 milyonluk dev golcü

Fenerbahçe'de gözler bir yandan başkanlık seçimlerine çevrilirken diğer yandan transfer kulislerinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım’ın seçim öncesi güçlü bir kadro planlaması üzerinde çalıştığı yönündeki iddialar spor kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor.

Son günlerde Vedat Muriqi ile prensip anlaşmasına varıldığı yönündeki haberlerin ardından şimdi de Avrupa futbolunun dikkat çeken golcülerinden Jean-Philippe Mateta'nın adı sarı-lacivertli kulüple anılmaya başladı. İddialara göre Aziz Yıldırım ve ekibi, Fenerbahçe'nin uzun yıllardır aradığı güçlü santrfor profilini oluşturmak için önemli bir operasyon yürütüyor. Bu doğrultuda gündeme gelen son isim ise Crystal Palace formasıyla başarılı bir sezon geçiren Fransız yıldız Jean-Philippe Mateta oldu.

LONDRA'DA KRİTİK GÖRÜŞME İDDİASI

İngiliz basını ve spor kulislerinde konuşulan iddialara göre Aziz Yıldırım cephesi, Jean-Philippe Mateta'nın temsilcileriyle Londra'da bir görüşme gerçekleştirdi. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da transfer piyasasına yakın kaynaklar, taraflar arasında ilk temasların kurulduğunu öne sürüyor.

Özellikle Fenerbahçe'nin son yıllarda yaşadığı golcü problemini çözmek isteyen yönetim anlayışının, Mateta gibi üst düzey bir santrfor üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor. Sarı-lacivertli taraftarlar da ortaya çıkan bu iddiaların ardından Fransız yıldız hakkında araştırmalar yapmaya başladı.

CRYSTAL PALACE 30 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

Transferdeki en önemli detaylardan biri ise bonservis bedeli olarak öne çıkıyor. Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden yıldız golcü için yaklaşık 30 milyon euro talep ettiği konuşuluyor.

Bu rakamın Fenerbahçe tarihinin en yüksek transfer bedellerinden biri olabileceği değerlendirilen, kulübün transfer stratejisinin nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor. İngiliz kulübünün oyuncuyu satmaya sıcak baktığı ancak ekonomik şartların oluşmasını beklediği ifade ediliyor. Özellikle Avrupa kupalarında başarı hedefleyen takımların da oyuncuya ilgi göstermesi transfer yarışını daha da hareketlendirebilir.

JEAN-PHİLİPPE MATETA KİMDİR?

Fransa doğumlu olan Jean-Philippe Mateta, Avrupa futbolunda son yıllarda yükselen santrforlar arasında gösteriliyor. Fiziksel gücü, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içerisindeki bitiriciliğiyle dikkat çeken yıldız futbolcu kariyeri boyunca Fransa, Almanya ve İngiltere'de önemli kulüplerin formasını giydi.

Özellikle Premier Lig'de sergilediği performansla adından söz ettiren Mateta, güçlü fiziği nedeniyle taraftarlar arasında "The Beast (Canavar)" lakabıyla anılıyor. Rakip savunmaları yıpratan oyun yapısı ve mücadeleci karakteri sayesinde teknik direktörlerin tercih ettiği forvet profilleri arasında yer alıyor.