Vedat Muriç'ten gündem olacak Fenerbahçe açıklaması: "Ocak ayında..."

Mallorca’nın Real Madrid’i 91. dakikada mağlup ettiği müsabakanın ardından basın mensuplarına konuşan Vedat Muriç, kış transfer döneminde adının eski kulübü Fenerbahçe ile anıldığı sürece dair perde arkası bilgiler verdi. Yıldız oyuncu, kulüp yönetiminin transferi "imkansız" olarak nitelediğini ifade etti.

OCAK AYINDAKİ TRANSFER TRAFİĞİ: "KARARI KULÜBE BIRAKTIM"

Transfer döneminde Fenerbahçe’nin Mallorca Sportif Direktörü Pablo Ortells ile masaya oturduğunu doğrulayan Muriqi, süreci şu sözlerle detaylandırdı:

Ocak ayında Rayo Vallecano maçı öncesinde Fenerbahçe ile Mallorca yönetimi arasında bir görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

Tektik direktör Pablo Ortells’in görüşme sonrası Muriç’e takımdan ayrılmasının "imkansız" olduğunu ilettiği kaydedildi.

Muriç, "Eğer kulüp çok para kazanacaksa giderim, ama bana ihtiyacınız varsa kalırım" diyerek inisiyatifi Mallorca yönetimine bıraktığını; kulübün ise oyuncunun kalması yönünde irade beyan ettiğini belirtti.

TARİHİ REKORA TEK ADIM: SAMUEL ETO’O’NUN İZİNDE

Muriç, Mallorca tarihine geçmek için kritik bir istatistiğin eşiğinde bulunuyor. Kulübün efsane isimlerinden Samuel Eto’o’nun La Liga’daki 54 gollük rekorunu kırmaya çok yaklaşan forvetin mevcut durumu şöyle:

Vedat Muriqi, Eto’o’nun rekoruna ortak olmak için 1, rekoru kırmak için ise 2 gole ihtiyaç duyuyor..

Açıklamalarında Mallorca’da "efsane" olma hedefini yineleyen oyuncu, uzun vadeli kariyerini İspanyol ekibinde sürdürme eğiliminde olduğunu vurguladı.