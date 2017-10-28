İhracatçıdan ithalatı durdurma önerisi
İhracatçıdan ithalatı durdurma önerisi
Büyük kaza: Ölüler ve çok sayıda yaralı var
Büyük kaza: Ölüler ve çok sayıda yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da konuştu
İbrahim Tatlıses: Artık yeter! Bunu herkes görsün
İbrahim Tatlıses: Artık yeter! Bunu herkes görsün

Vedat Olcay hayatını kaybetti

Fenerbahçe Kulübü eski Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Danışmanı Vedat Olcay hayatını kaybetti

Vedat Olcay hayatını kaybetti
Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklama şöyle:

Kulübümüzün eski Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Danışmanı Vedat Olcay’ın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Uzun yıllar Kulübümüze çeşitli görevlerde büyük hizmetleri bulunan Vedat Olcay’a Allah’tan rahmet, Olcay ailesi başta olmak üzere, sevenleri ve tüm Fenerbahçe Camiası'na başsağlığı dileriz.

AZİZ YILDIRIM'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım 'Değerli kardeşim Vedat Olcay'a' başlıklı bir mesaj yayınladı.

Yıldırım'ın mesajı şu şekilde:

Kulübümüze uzun yıllar önemli hizmetleri bulunan, desteğini her alanda hissettiğimiz, Fenerbahçemizin gelişiminde önemli pay sahiplerinden biri olan, yönetim kurulu danışmanımız, mesai arkadaşım, eski genel sekreterimiz, değerli kardeşim Vedat Olcay’ı kaybetmemizin derin üzüntüsünü yaşıyorum.

Hayatının önemli bir bölümünü Fenerbahçe mesaisiyle geçirmiş, yaptığı hizmetler hiçbir zaman unutulmayacak olan kardeşim Vedat Olcay’a Allah’tan rahmet; kederli ailesi ve tüm camiamıza baş sağlığı diliyorum.

Mekanın cennet olsun Vedat Olcay...

ulusal.com.tr
Etiketler; #fenerbahçe #vedat olcay
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı
Sonraki Haber
Eskişehir'de yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 15 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.