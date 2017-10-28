Kulübümüzün eski Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Danışmanı Vedat Olcay’ın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Uzun yıllar Kulübümüze çeşitli görevlerde büyük hizmetleri bulunan Vedat Olcay’a Allah’tan rahmet, Olcay ailesi başta olmak üzere, sevenleri ve tüm Fenerbahçe Camiası'na başsağlığı dileriz.
AZİZ YILDIRIM'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım 'Değerli kardeşim Vedat Olcay'a' başlıklı bir mesaj yayınladı.
Yıldırım'ın mesajı şu şekilde:
Kulübümüze uzun yıllar önemli hizmetleri bulunan, desteğini her alanda hissettiğimiz, Fenerbahçemizin gelişiminde önemli pay sahiplerinden biri olan, yönetim kurulu danışmanımız, mesai arkadaşım, eski genel sekreterimiz, değerli kardeşim Vedat Olcay’ı kaybetmemizin derin üzüntüsünü yaşıyorum.
Hayatının önemli bir bölümünü Fenerbahçe mesaisiyle geçirmiş, yaptığı hizmetler hiçbir zaman unutulmayacak olan kardeşim Vedat Olcay’a Allah’tan rahmet; kederli ailesi ve tüm camiamıza baş sağlığı diliyorum.
Mekanın cennet olsun Vedat Olcay...
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