Victor Osimhen derbiye gözünü dikti! “Ne olursa olsun oynayacağım”
Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kolu kırılan ve ameliyat edilen Galatasaraylı Victor Osimhen'in rehabilitasyon süreci devam ediyor. 4-6 hafta sahalardan uzak kalması beklenen yıldız futbolcu, 26 Nisan'daki Fenerbahçe derbisinde forma giymeyi hedefliyor.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynadığı karşılaşmada kolundan sakatlanarak ameliyat edilen Victor Osimhen'in tedavi süreci devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta İstanbul'da kırık kolundan başarılı bir operasyon geçiren Nijeryalı oyuncunun sahalara dönüş takvimi netleşmeye başladı.
Ameliyatın ardından 4 ila 6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı belirtilen yıldız oyuncunun tedavisiyle Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce bizzat ilgileniyor.
Osimhen'in iyileşme periyoduna denk gelen süreçte Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği ile oynanacak lig maçlarında forma giymesi beklenmiyor.
Kaçıracağı maçların ardından dönüş tarihi için hedef belirleyen Victor Osimhen, 26 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe derbisinde mutlaka sahada olmak istiyor. Tedavi sürecini yakından takip eden Galatasaray yönetimiyle durumunu değerlendiren Nijeryalı yıldızın, "Ne olursa olsun derbide sahada olacağım" dediği öğrenildi.
Sakatlığı öncesinde takımın en önemli hücum silahlarından biri olan Osimhen, geride kalan süreçte Galatasaray formasıyla üst düzey bir istatistik yakaladı.
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi kulvarlarında toplam 29 maça çıkan oyuncu; 19 gol ve 7 asist üreterek 26 gole doğrudan katkı sağladı.