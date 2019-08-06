Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın büyük ölçüde anlaşmaya vardığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz, İstanbul'a geldi.
İspanya'nın Barselona şehrinden Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 30 yaşındaki stoperi siyah-beyazlı kulüp yetkilileri ve taraftarlar karşıladı.
Basın mensuplarına kartal işareti yaparak poz veren Ruiz, özel bir araçla havalimanından ayrıldı.
Victor Ruiz, geride kalan sezon İspanyol ekibi Villarreal'de 33 maçta forma giydi.
Beşiktaş'ın büyük ölçüde anlaşmaya vardığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın büyük ölçüde anlaşmaya vardığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz, İstanbul'a geldi.