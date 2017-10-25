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Video Yardımcı Hakem bu hafta başlıyor!

Süper Lig'de yaşanan hakem tartışmaları nedeniyle VAR, bu hafta sonunda oynanacak 3 karşılaşmada test edilecek

Video Yardımcı Hakem bu hafta başlıyor!

Dünya futbolunda çok tartışılan Video Yardımcı Hakem uygulaması, Türkiye'de ilk kez bu hafta uygulanacak. 10'uncu haftadaki 3 karşılaşmada uygulama test edilecek. 
 
TRT Spor'un haberine göre, Süper Lig'de yaşanan hakem hatalarının artış göstermesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği , Video Yardımcı Hakem uygulaması için düğmeye bastı.
 
Dünya futbolunda ve ülkemizde çok konuşulan bu uygulama, Süper Lig'de ilk kez denenecek. Video Yardımcı Hakem uygulaması, Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanacak 3 maçta test edilecek.
 
İstanbul'da oynanacak olan Kasımpaşa - Göztepe, Medipol Başakşehir - Teleset Mobilya Akhisarspor ve Fenerbahçe - Kayserispor maçlarında Video Hakem Uygulaması devrede olacak.
 
Uygulama, tartışmalı penaltı kararlarında, yanlış gösterilen veya gösterilmeyen kırmızı kart ya da sarı kart durumunda ve tartışmalı ofsayt pozisyonlarında kullanılacak.

Etiketler; #süper lig #video yardımcı hakem
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