Süper Lig'de yaşanan hakem tartışmaları nedeniyle VAR, bu hafta sonunda oynanacak 3 karşılaşmada test edilecek

Dünya futbolunda çok tartışılan Video Yardımcı Hakem uygulaması, Türkiye'de ilk kez bu hafta uygulanacak. 10'uncu haftadaki 3 karşılaşmada uygulama test edilecek.



TRT Spor'un haberine göre, Süper Lig'de yaşanan hakem hatalarının artış göstermesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği , Video Yardımcı Hakem uygulaması için düğmeye bastı.



Dünya futbolunda ve ülkemizde çok konuşulan bu uygulama, Süper Lig'de ilk kez denenecek. Video Yardımcı Hakem uygulaması, Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanacak 3 maçta test edilecek.



İstanbul'da oynanacak olan Kasımpaşa - Göztepe, Medipol Başakşehir - Teleset Mobilya Akhisarspor ve Fenerbahçe - Kayserispor maçlarında Video Hakem Uygulaması devrede olacak.



Uygulama, tartışmalı penaltı kararlarında, yanlış gösterilen veya gösterilmeyen kırmızı kart ya da sarı kart durumunda ve tartışmalı ofsayt pozisyonlarında kullanılacak.