Dünya futbolunda çok tartışılan Video Yardımcı Hakem uygulaması, Türkiye'de ilk kez bu hafta uygulanacak. 10'uncu haftadaki 3 karşılaşmada uygulama test edilecek.
TRT Spor'un haberine göre, Süper Lig'de yaşanan hakem hatalarının artış göstermesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği , Video Yardımcı Hakem uygulaması için düğmeye bastı.
Dünya futbolunda ve ülkemizde çok konuşulan bu uygulama, Süper Lig'de ilk kez denenecek. Video Yardımcı Hakem uygulaması, Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanacak 3 maçta test edilecek.
İstanbul'da oynanacak olan Kasımpaşa - Göztepe, Medipol Başakşehir - Teleset Mobilya Akhisarspor ve Fenerbahçe - Kayserispor maçlarında Video Hakem Uygulaması devrede olacak.
Uygulama, tartışmalı penaltı kararlarında, yanlış gösterilen veya gösterilmeyen kırmızı kart ya da sarı kart durumunda ve tartışmalı ofsayt pozisyonlarında kullanılacak.
Süper Lig'de yaşanan hakem tartışmaları nedeniyle VAR, bu hafta sonunda oynanacak 3 karşılaşmada test edilecek
Dünya futbolunda çok tartışılan Video Yardımcı Hakem uygulaması, Türkiye'de ilk kez bu hafta uygulanacak. 10'uncu haftadaki 3 karşılaşmada uygulama test edilecek.
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