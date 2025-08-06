Viking – Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgisi

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Viking ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1’den canlı yayınlanacak. İşte detaylar…

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Viking – Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgisi
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VİKİNG – BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Başakşehir, Norveç temsilcisi Viking ile karşılaşacak. Mücadele yarın, yani 7 Ağustos 2025 Çarşamba günü oynanacak.

Karşılaşma TSİ 20.00’de başlayacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, Norveç’in Stavanger kentindeki Lyse Arena’da oynanacak.

Mücadeleyi Portekizli hakem Miguel Bertolo Nogueira yönetecek.

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