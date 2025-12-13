Vin Diesel resmen doğruladı: Cristiano Ronaldo sinemaya adım atıyor!

VIN DIESEL’DEN ÖZEL AÇIKLAMA

Vin Diesel, Ronaldo'nun serideki olası konumu hakkında merak edilenlere Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla cevap verdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Herkes soruyordu, Fast evreninde yer alacak mı diye… Şunu söylemeliyim ki o gerçekten bu işin içinden biri. Onun için bir rol yazdık… @cristiano”