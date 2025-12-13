Vin Diesel resmen doğruladı: Cristiano Ronaldo sinemaya adım atıyor!
Dünya futbolunun en tanınmış isimlerinden Cristiano Ronaldo’nun, futbol kariyerinin son dönemlerine yaklaşırken sinema dünyasında yeni bir sayfa açmaya hazırlandığına dair dikkat çeken gelişmeler gündeme geldi.
Modern çağın en önemli futbolcularından biri olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo, kariyerinin ilerleyen yıllarında sinema dünyasına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
Al-Nassr forması giyen ve 40 yaşına yaklaşan dünya yıldızının, devasa bir sinema serisinin parçası olma olasılığı, hayranları arasında büyük heyecan yarattı.
Fast & Furious serisinin popüler oyuncusu Vin Diesel, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiaları doğruladı: Serinin bir sonraki filmi için CR7'ye özel bir rol kaleme alındığını resmen duyurdu.
Goal.com'a göre, spor dünyasının ikonik ismi Cristiano Ronaldo ile Vin Diesel'in birlikte çekilmiş bir fotoğrafı Instagram'da paylaşması, ikili arasında potansiyel bir iş birliği ihtimalini hızla gündeme taşıdı. Dominic Toretto karakteriyle özdeşleşen Diesel, yapımcıların, Ronaldo'nun serinin sıradaki filmi olan Fast & Furious 11'de oynaması için "ona özel bir rol yazdıklarını" doğruladı.
Sokak yarışlarını küresel bir fenomene dönüştüren ve "Fast Forever" adını taşıması beklenen bu yapım, 2001 yılından beri devam eden efsane serinin final filmi olarak lanse ediliyor. Filmin, yaşanan gecikmelere rağmen 2026 yılında izleyiciyle buluşması bekleniyor.
VIN DIESEL’DEN ÖZEL AÇIKLAMA
Vin Diesel, Ronaldo'nun serideki olası konumu hakkında merak edilenlere Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla cevap verdi ve şu ifadeleri kullandı:
“Herkes soruyordu, Fast evreninde yer alacak mı diye… Şunu söylemeliyim ki o gerçekten bu işin içinden biri. Onun için bir rol yazdık… @cristiano”
Dünyanın en tanınan ve en büyük sporcularından biri olan Ronaldo'nun oyunculuk kariyerine adım atması beklenmedik bir durum değil. Nitekim, yıldız isim Nisan 2025'te yönetmen ve yapımcı Matthew Vaughn ile birlikte kendi film stüdyosu UR•MARV’ı kurduğunu da kamuoyuna duyurmuştu.